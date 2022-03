La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero dejó algunas cuestiones interesantes que intentaban aclarar la relación entre el productor madrileño y su supuesto socio financiero, el argentino Alejandro Roemmers, que puso unos 35 millones de euros para producir la serie «Glow and Darkness». José Luis Moreno, que está acusado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, llegó a defenderse sobre la acusación de estafa a Roemmers y se justificó diciendo que «incluso me mandó tres personas de Argentina para controlar hasta el gasto en agua».

Esto sucedía después de Alejandro Roemmers ya poseyera el 60 por ciento de las acciones de Dreamlight International Productions, la sociedad fundada para producir la serie «Glow and Darkness». Moreno sostuvo para justificarse que su inversor, el multimillonario Roemmers, «mandó tres personas de Argentina como controllers, que nos paran la producción seis meses y no se pagaba ni el agua sin que lo dijeran estos señores». Luego explicaba Moreno que «»me ofreció un millón y medio de euros por el tres y medio por ciento de Dreamlight y se lo vendí en abril de 2021». El contrato firmado con el millonario argentino era por diez años, trabajando en exclusiva para él. Luego resultó que Roemmers, según la versión de Moreno, solo pagó 200.000 mil euros y por eso lo demandó ante los tribunales, para recuperar el 1,3 millones de euros que supuestamente le debe.

En este mismo sentido, aseguró que Roemmers le mandó a dos auditores de su confianza, Leof y Francis Fay Joseph, que luego se quedó de administrador mancomunado de Dreamligths. Según Moreno la auditoría fue «plenamente satisfactoria porque vieron que el dinero invertido se veía en la serie». No obstante, Moreno encargó su peritaje a la empresa Procivitas, que estableció el valor de la serie en 270 millones de euros, según Moreno.

En las tres horas y media de declaración justificó el dinero invertido en la serie porque «solo en haberes y ropa hay seis millones y en sueldo de los actores se habrán ido entre 11 y 12 millones de euros».

Luego comenzó a interrogar el fiscal, y durante un momento del interrogatorio Moreno pierde los papeles y exclama «esto es una desvergüenza» ante lo que el juez le llama la atención: «no señor Moreno, esto no es una vergüenza, es un acto judicial» y Moreno pidió disculpas.

Durante su declaración también José Luis Moreno pidió quitarse la mascarilla, pero el juez se lo prohibió y tuvo que interrumpir en varias ocasiones las preguntas que le hacían porque no escuchaba. A preguntas de su abogado sobre si Youmore o Martin Mester eran testaferros suyos aclaró que «yo no tengo testaferros porque no tengo tiempo de soportarlos (…) he sufrido un linchamiento y no lo voy a soportar». Luego habló sobre su carrera de los últimos 52 años -Moreno tiene 75 años de edad- para asegurar que «tengo más de tres mil programas y 140 millones de contratos firmados, no me caben los testaferros». También dio pistas sobre algo que todavía no ha sido contrastado, pero que de confirmarse sería sorprendente: «Yo sí que aparecía en el contrato con TVE», en referencia a la serie «Aquí mando yo y punto com», nunca estrenada, a pesar de que Moreno supuestamente no podía trabajar con el ente público al estar embargado por Hacienda y la Seguridad Social.