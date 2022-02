Martin Czehmester, el actor checo que fue amigo íntimo y socio de José Luis Moreno en sus empresas, ha declarado hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional como imputado en la Operación Titella, acusado de blanqueo de dinero. El actor, al que también se conoce como Martin Mester, ha llegado a confesar sobre las vacaciones de 2019 que «José Luis pagó el viaje a Maldivas con tarjeta o transferencia». En esas fechas el productor madrileño se encontraba embargado porque sus empresas debían 1.300.000 euros a Hacienda, una deuda que engordó hasta los 2,6 millones incluyendo los impagos a la Seguridad Social.

Según los investigadores que han «traducido» los apuntes de Moreno en sus siete agendas, de las que está informando OKDIARIO: «Moreno exige a Roemmers 1.438.000 euros por dos meses y además, el pago del viaje de placer que está preparando junto a su familia y amigos a Maldivas, según se observó a través de las interceptaciones telefónicas, y en el que se iba a gastar casi 1 millón de euros». Quedaría por probar si ese viaje se pagó con ese dinero del millonario argentino Alejandro Roemmers o por el contrario lo pagó Moreno de su bolsillo. Este miércoles declarará Roemmers ante el juez que instruye el caso y quizás arroje luz sobre ese pago.

Martin Mester está imputado en el sumario de Titella al ser acusado por los investigadores de participar directamente en las supuestas operaciones de blanqueo de los beneficios obtenidos por Moreno. «En concreto ostenta la titularidad de propiedades inmuebles de alto standing en el extranjero, en concreto en la República Checa, disfruta de viajes de lujo en barcos y aviones privados, tiene el usufructo de vehículos de alta gama de las mejores marcas y recibe dinero en sus cuentas», recoge el sumario.

Mester ha dicho también que no sólo los viajes a Maldivas eran de ocio, sino que «grabamos capítulos de la serie Planta 25». Respecto a la casa en Praga propiedad de la empresa Youmore TV, Mester ha explicado que «se pagó por banco mes a mes desde la empresa, es titularidad de la empresa y de él. Las chicas de contabilidad hicieron las transferencias. Era un piso para que fuera la sede de la empresa en República Checa para que él pueda trabajar allí». También añadió que ese piso «no se ha vendido, mis abogados tienen todos los papeles y está pendiente de terminar de pagar».

Preguntando sobre si tenía sueldo de Youmore TV, empresa de la que es administrador único, ha asegurado que «no tenía», aunque la empresa ingresaba 10 mil euros y él cobraba de patrocinadores deportivos en Chequia «entre 2.000 y 3.000 euros al mes», ha asegurado

El actor checo ha declarado que «Moreno cobra de los derechos de Youtube de la empresa Youmore TV porque tienen 45 millones de visualizaciones al mes». Actualmente el actor afirmó que edita libros de humor y tiene un patrocinador deportivo, antes «era el responsable de la actividad de la empresa (Youmore) pero ahora no tenemos a nadie porque esta operación (Titella) nos ha dejado sin nada». Ha explicado que la contabilidad de la compañía «la llevaban tres chicas pero soy yo quien daba el OK para que las cosas se hagan o no se haga. José Luis Moreno era consultor artístico, pero las decisiones finales eran mías» y que ahora mismo solo mantiene una relación laboral con Moreno en dos sociedades pero que «mi relación es casi familiar porque lo conocí y trabajé con él desde que llegué a España con 20 años».

Sin embargo, cuando ha sido preguntado sobre el hecho de que Moreno diga en varios documentos que Youmore es suyo, Mester ha respondido: «Pregúntele a José Luis». También ha negado un pacto de «retroventa» por el que esta empresa volvería a ser propiedad de Moreno.

La Fiscalía también ha preguntado sobre otras empresas, como la empresa Ionic, a lo que Mester ha respondido que «arrienda unos inmuebles como estudios en Moraleja de Enmedio» y que «Luis Dueñas lo quería coger con Abanca» y que los poderes que firmó para las operaciones realizadas por José Luis Moreno era porque «viajo y tengo plena confianza en Natalia (sobrina de Moreno) y José Luis».