Las conversaciones intervenidas por la Policía durante la ‘operación Titella’ donde se investiga como principal sospechoso al productor José Luis Moreno y las anotaciones en su agenda desvelaron que entre los miembros de la misma trama había traiciones y no confiaban unos en los otros. El informe policial sobre las agendas de Moreno sostiene que el productor madrileño falsificó la firma de uno de sus socios: «Con esta comunicación se constata la hipótesis policial sobre la estampación de la firma de Moreno en los contratos analizados (…) de la presente evidencia legal, usurpando la identidad de Raúl Pontvianne». Una colaboradora del productor le llega a pedir a Moreno que no advirtiese de este hecho al segundo sospechoso en importancia dentro de la trama, Antonio Aguilera: «Si él no ha dicho nada, nosotros, callaos como perras…».

El exhaustivo análisis de las agendas del productor José Luis Moreno realizado por la Guardia Civil ha arrojado incluso que dentro de la propia trama delictiva había traiciones entre sus miembros. Los investigadores policiales llegaron a reflejar que «a través del análisis de los contratos de Compra y cesión de deuda reseñados en la Evidencia no 34 hojas no 1-10, 23-34 y 35-44, se ha podido constatar que todas las firmas que aparecen en los mismos no fueron estampadas por Raúl Pontvianne Herrador, administrador de derecho de la sociedad Integral Mundox Produccions SL».

La sospecha fue confirmada tras «pinchar» los teléfonos del productor: «a este respecto, hay que indicar que existe una llamada entre José Luis Moreno y Beatriz Sánchez del día 14/01/2021 a las 19:09:13 horas (Informe no 2021-28039005-000647), donde a partir del minuto 35 de la conversación Beatriz le dice a Moreno que hay un documento en que adquirió Youmore TV el crédito a Integral Mundox, y que no se lo ha comentado porque le da la sensación que Antonio (Aguilera) no sabe ni que existe ese documento», además la entonces abogada laboralista de Moreno dice literalmente: «la firma la has firmado tú (Moreno), entre tú y yo que solo lo sabemos tú y yo, quien ha firmado ese documento eres tú, con lo cual Antonio (Aguilera) estoy segura de que ni ha visto ese documento… pero es que además Antonio (Aguilera) nunca ha mencionado nada de eso en el Juzgado, cuando hizo su declaración, ni en la Audiencia Nacional que me la he revisado, entonces si él no ha dicho nada, nosotros callaos como perras… Que, además me comentaron que esos 190.000 euros estaba todo perfectamente contabilizado y luego te dije entre tú y yo esto lo has firmado tú».