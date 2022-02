A las 10 y media ha dado comienzo la declaración del productor José Luis Moreno, procesado por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y de liderar una organización criminal dedicada a engañar a bancos y socios privados. OKDIARIO ha tenido acceso a su declaración.

Durante su declaración el productor ha llegado a decir que «no se puede ser productor y capo de una organización criminal al mismo tiempo». Ha comenzado preguntando su abogado por su papel en Youmore TV a lo que Moreno ha apostillado que «no es mía, pero es como mi bebé porque nadie tenía fe y yo veía que todo iba a internet. Google me propuso crear esa plataforma para vivir de la publicidad que iban a generar los vídeos», también ha aclarado que «no soy accionista, es de Martin (Mester) y Roemmers y Juan Nieto y José Ignacio Ortega son socios».

Preguntado sobre el uso de testaferros ha explicado que «yo no tengo testaferros porque no puedo soportarlos, mi carrera tiene más de 3000 producciones y 150 millones de contratos firmados». Respecto a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social ha dicho que en 2018 debía 5 millones de euros y ahora 3,3 millones, pero «si nos hubiese pagado Roemmers la dedua sería menor».

Luego ha acusado al multimillonario argentino Alejandro Roemmers de «incumplir su obligación de pagar, nos debe 2 millones de euros» ha dicho para inmediatamente añadir que su patrimonio «es mayor a la deuda, no he hecho nada para ocultarlo, no tengo dinero en el extranjero y si lo tuviera no tendría deudas con Hacienda, el día a día me lo pagan mis hermanas».

Después el abogado de Moreno ha preguntado cómo se financian las series de televisión. Moreno ha dicho que «en Reinas TVE compró la parte de España y el resto debía financiarse pero los bancos no me daban dinero por las deudas con Hacienda. Entonces acudí a la financiación privada, pero no soy capo de nada porque no se puede ser productor y capo criminal de un grupo».

Moreno ha reconocido conocer a Antonio Aguilera, otro de los principales imputados, «dios 750 mil euros para Reinas y se le devolvió, 900 mil para otra y 1 millón para comprar acciones de una empresa, pero TVE canceló la serie y Aguilera demandó a TVE». Sobre el origen de esos fondos Moreno ha echado balones fuera: «no podía saber que eran sospechosos, nunca hubiera negociado con él si hubiera sabido algo porque no quiero el linchamiento al que me han sometido».

Luego el interrogatorio ha derivado a su relación con el multimillonario argentino Alejandro Roemmers: «tengo un contrato de 10 años con él. Yo quería empezar con Oxford Street (otra serie) pero él con Franciscus, Roemmers quería terminar la vida entera de San Francisco, el decidía la inversión y yo en lo artístico» y añade que ya ha depositado ante el juzgado los 1900 minutos de la serie y sus 35 capítulos. Luego ha descrito al millonario como «una magnífica persona pero muy influenciable, pidió una auditoría y se hizo y yo luego pedí otra pericial y quedó claro que el valor de la producción era de 270 millones de euros, muy superior a lo invertido».

El abogado ha seguido preguntando por los pagos desde la productora Dreamlight a lo que Moreno ha respondido que «no se podía pagar nada sin dar el visto bueno de Roemmers, tardaban dos o tres semanas en revisar todo y dar el OK». Entonces el juez le ha preguntado si estafó 35 millones de euros a Roemmers y José Luis Moreno se ha defendido: «Se ha dicho de mi que soy un monstruo, pero no es cierto, en haberes y ropa hay 6 millones de euros, solo en horas extras hay miles, los actores costaron 11 millones de euros. Roemmers solo se quejaba del retraso en la salida de capítulos, pero me dijo que estaba quedando tan bien que no tuviera prisa».

Respecto al viaje a Maldivas que supuestamente costó un millón de euros José Luis Moreno ha dicho que «no he tenido ese dinero en la vida, se me prestaron 300 mil euros y he devuelto 70 mil». Sobre el piso de Praga ha argumentado que «se buscaba tener presencia en distintas ciudades como Londres, Los Angeles y Praga, se compró mitad vivienda mitad oficina».

Tras su abogado ha comenzado el interrogatorio del fiscal que ha empezado preguntando por el piso de Praga y sobre la propiedad, si era de Martin Mester o de Youmore TV, a lo que Moreno ha sostenido que lo compró la empresa. Luego el fiscal ha preguntado sobre la empresa Integralmundo y Antonio Aguilera: «Este señor tenía todo mi crédito, esa empresa era la productora, ponía la financiación, yo ponía el guión y la dirección, pidió un crédito y no se pagó, pero allí siguen los bienes, yo no he hecho alzamiento», ha respondido el productor que ha añadido sobre Aguilera que «Antonio me dejó colgado y busco soluciones y entonces encontré a Alkali, que me dio el crédito».

El fiscal ha preguntado también sobre la serie «Aquí mando yo. com» que nunca se llegó a emitir en TVE y sobre quienes eran sus interlocutores para negociarlo. «Hablé con Fernando López Puig, es un histórico de TVE, es más la serie la canceló él». El fiscal entonces pregunta por las agendas y los términos «cerrar contrato director y mordida» a lo que Moreno ha respondido: «no sé porque están juntos los conceptos. Mordida es el titulo de una serie que tengo sobre un policía que hizo una fortuna con mordidas. Es una serie tan violenta que la quería encajar después de «sin tetas…», porque TVE nunca la hubiera aceptado». También ha afirmado rotundamente que «no conozco a la directora de Abanca y nunca ha venido un director de banco a mi casa, pero para la serie llegaron 900 y pico mil euros».