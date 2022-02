El informe presentado el 25 de enero de este año por la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional contiene 345 folios donde desgrana una a una las páginas de las siete agendas de José Luis Moreno, unos documentos que le fueron incautados en el registro de su domicilio en Madrid el 29 de junio de 2021 y donde el productor anotaba todo lo relacionado con sus negocios. El documento de la Guardia Civil tras el estudio de ese material es contundente: «los ingresos percibidos por el Sr. Moreno, son insuficientes para sufragar sus gastos, teniendo en cuanta que ha de hacer frente a pagos de hipotecas, renting y leasings de vehículos de alta gama y viajes de lujo, entre otros, y vistas las anotaciones relativas a los ingresos recibidos por su actividad profesional, reconociendo en sus escritos, que lleva tres años de dedicación exclusiva en la producción de Glow and Darkness, sin recibir salario alguno, lo que ha ocasionado que se generen gran número de deudas tanto con entidades bancarias, como con particulares, así como con la Hacienda Pública».

Esta conclusión se alcanzó por los investigadores tras comprobar en varios documentos que «Moreno no tiene más ingresos importantes que le pudieran hacer frente a todos estos pagos, que los que le transfiere Roemmers para llevar a cabo la producción». Alejandro Roemmers es el millonario argentino a quien Moreno convenció para que financiase con más de 30 de millones de euros su superproducción Glow and Darkness.

La Guardia Civil se refiere a las anotaciones en la agenda número 3 de color verde del mes de enero de 2021, donde el productor anotó: «Con el primer dinero que entre pagar hipoteca. Con el segundo pagar luz, etc… con el tercero Seguridad Social. Cuando se pueda apartamento de Martin (se refiere a la casa de Praga de Martin Czehmester, el actor checo que fue amigo íntimo y socio de José Luis Moreno en sus empresas)».

La página número 852 del mes de abril-mayo de 2021 demuestran la necesidad de liquidez del productor para hacer frente a pagos corrientes. La Guardia Civil destaca que «Moreno quiere que el dinero que ha de transferir Dreamligth (productora de la megaserie sobre la vida de San Francisco) vaya a Gecaguma y que se incluya su salario y el pago de la compra del 10% de las participaciones, las cuales vende por 1,5 millones de euros, claramente, con la intención de no declarar los ingresos reales de este dinero». Poco después los investigadores afirman que «Moreno hace sus cálculos y anota que en 15 meses limpia Gecaguma a razón del pago de 35 mil euros al mes a partir de julio (530.000)» y luego explican que «se desconoce el origen de estos fondos con los que pretende «limpiar» Gecaguma, la casa y Hacienda, pero en la hoja siguiente hace una distribución del dinero cuando lo reciba y hace la asignación correspondiente para estos pagos, recordar que su principal fuente de ingresos en estos momentos es Alejandro Roemmers».

La prueba definitiva de que el dinero del millonario argentino Roemmers iba a ser destinado a pagos no relacionados con la producción de Glow and Darkness llega en la hoja de junio, donde la Guardia Civil explica que «como se puede ver en las anotaciones que efectúa Moreno, cuando reciba el dinero (se supone de Roemmers) los pagos urgentes que ha de realizar, son todos personales, entre los que se incluye pagar su casa, la deuda de Gecaguma SL y dar dinero a Martin Czehmester, no hay indicación alguna de pagos para la producción». Otra anotación, en griego, dice que «en 15 meses tiene que ganar 3.518.000 euros y posteriormente reparte ese dinero en pagos de deudas como la casa, hacienda y recuperación estudios. Volver a señalar que su única fuente de ingresos constantes y suficientes es Roemmers, mediante el dinero transferido para la producción de Glow and Darkness (Resplandor y Tinieblas)».

José Luis Moreno también valoraba la financiación de Roemmers y hasta su estado de ánimo y en la página número 946 anotó «Glow and Darkness, Alejandro muy tocado, se hace una parte y se entra dinero», lo que es «traducido» por los investigadores en que «Moreno considera que Roemmers está muy tocado por la producción y que si hace una parte, éste le enviará más dinero».

Pero los gastos de Moreno eran similares a los ingresos que iba a obtener por la serie. Así, el productor poseía un cuadro Excel, según el informe de la Guardia Civil, «con presupuesto de coste a fecha 2019 para la grabación de 10 capítulos de la serie San Francisco de Asís (Glow and Darkness) por un total de 15.498.533,05 euros y con una previsión anual de ingresos de la venta de la serie del año 2020 al año 2023 por un total de 15.500.000 euros». Sin embargo, «el gasto ha superado los 36 millones de euros y no se ha podido vender la serie, ya que no está acabada por lo que no hay ingresos».