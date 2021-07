Martin Czehmester es el actor checo que siempre aparecía en las producciones de José Luis Moreno. Figura como administrador en sociedades vinculadas con el ventrículo y productor que está siendo investigado por presunta pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. A pesar de que su socio está en el ojo del huracán, este intérprete con pasado en la industria del porno gay está en los últimos días haciendo ostentación de una vida de lujo en las Islas Seychelles.

Un helicóptero, tortugas centenarias, playas paradisiacas desiertas… Todo ello acompañado de una rubia de escándalo a la que le dedica mensajes muy cariñosos. «Otro día en el paraíso. Te quiero», expresa el intérprete conocido en España por su presencia en la comedia Escenas de matrimonio. Acompaña las publicaciones en sus redes con los mensajes: «amor, piscina, mar, vacaciones, Seychelles, cielo, lujo, viajes, parejas, familia, esposa, romántico, sol, energía, tú y yo». «El verdadero amor va sobre crecer como pareja, aprender sobre el otro y nunca rendirse», apostilla.

Este actor procedente de Europa del Este usa las redes sociales para promocionarse como influencer en temas de fitness. En Instagram tiene 16.000 seguidores, en Youtube 32.600 suscriptores y 7.800.0000 visualizaciones desde 2013 y otros 45.000 contactos en Facebook. A pesar de su popularidad en España gracias a la pequeña pantalla se centra en captar seguidores de habla checa e inglesa.

A pesar de que la operación Titella salpica a su jefe, José Luis Moreno, Martin Czehmester se muestra totalmente ajeno y deja notar que vive a un ritmo de vida de alto standing. En los últimos meses muestra también visitas a Hollywood, a Suiza o a las Islas Maldivas. En todo caso, también muestra fotografías en su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid). Allí dispone de un imponente gimnasio donde promociona sus rutinas y productos para tener más masa muscular.

El socio de José Luis Moreno en las Islas Maldivas.

Las fuentes de la investigación señalan que Martin Czehmester es uno de los testaferros de Moreno. Durante muchos años fue la sombra del polémico productor televisivo. Aparecía en todas sus series y programas de televisión. También le acompañaba en actos públicos y privados. Varios medios han publicado que era la «pareja y escolta» de José Luis Moreno.

El actor culturista figura en las sociedades, todas ellas vinculadas al propio Moreno: Ionic Horizon SL (con un capital social de 500.000 euros), Koping Gestion SL (domiciliada en la vivienda privada del productor) y Diversión en la Cama SL.

46 detenciones

Moreno fue detenido este martes junto a otras 46 personas en la operación Titella que se ha desarrollado a la vez en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Murcia. La UDEF investiga 53 sociedades a nombre del ventrílocuo o relacionadas con él. Todos los detenidos son investigados por estafa, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, entre otros delitos. Las empresas de Moreno habrían captado desde fondos ICO del Estado a préstamos de la banca privada, después ese dinero se movía a terceras empresas con la ayuda de al menos un abogado y un notario.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si el productor audiovisual José Luis Moreno pudo blanquear dinero a través de una sociedad londinense llamada You More TV LTD que constituyó durante la pandemia en la capital inglesa.

De hecho, en España, Moreno constituyó la sociedad Youmore TV SL el 18 de febrero de 2014, tal y como figura en el Registro Mercantil. Esta empresa se encuentra domiciliada en la calle Sol del polígono industrial de Moraleja de Enmedio, en Madrid, desde donde el productor controla gran parte de su entramado societario.

Las cuentas de la empresa española, desveladas por OKDIARIO, revelan que a pesar del fracaso que supuso la puesta en marcha de esta plataforma online de Moreno, las cifras económicas que le han generado son enormemente sorprendentes. El productor declaró en el año 2019 11 trabajadores y unos activos de 8.826.417 euros. Ese año facturó 3.256.369 euros y destinó 89.703,46 euros en el pago del Impuesto de Sociedades.

Moreno fue administrador único de esta empresa durante tan sólo un mes, de febrero de 2014 a marzo de ese año. En esta última fecha, el productor audiovisual le cedió su cargo a Martin Czehmester.