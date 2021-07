José Luis Moreno se compara con Plácido Domingo en sus primeras declaraciones a ‘Sálvame’

Hace una semana, el productor José Luis Moreno era detenido en su residencia en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid en una operación policial por presunta estafa y blanqueo de capitales. Tras un exhaustivo registro de su vivienda, Moreno era conducido a dependencias policiales y el jueves por la mañana era puesto en libertad bajo una fianza de tres millones de euros que debía depositar en un plazo de una semana.

A pesar de que a su salida de la Audiencia Nacional el productor no quiso hacer declaraciones y desde entonces no se ha pronunciado sobre las acusaciones que presuntamente se le atribuyen, el programa ‘Sálvame’ ha conseguido las primeras declaraciones de José Luis Moreno tras su detención. Una conversación de casi ocho minutos en la que ha respondido a varias cuestiones.

El productor contesta al teléfono amablemente y, a pesar de que insiste en que no quiere hacer declaraciones, mantiene una breve conversación con el redactor del programa: «estoy bien, gracias. En este momento no puedo hacer declaración de ningún tipo», asegura el productor. Moreno asegura que no va a pronunciarse porque «no es el momento» y porque han sido muchos los periodistas que le han llamando y no les ha respondido: «me parecería agravio comparativo».

Muy tranquilo, el humorista no aclara si va a reunir el importe total de la fianza: «ojalá pudiéramos hablar tranquilamente de todo y más, pero no puedo». Lo que sí dice es que «me han acusado de todo, pero espero que todo se aclare y pueda dar todo tipo de explicaciones a los amigos de la prensa», ha recalcado. Aunque mantiene que prefiere mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo sobre él, sí que asegura que sabe que hay personas que están comentando cosas muy bonitas: «prefiero que las cosas vayan por su curso normal, legal, tranquilo, sereno. Lo que ocurra lo van a saber ustedes antes que nadie», ha revelado.

Sobre las acusaciones de presunto acoso, el productor se ha comparado con Plácido Domingo: «está de moda lo de los acosadores. Hasta el pobre Plácido Domingo le han acusado de acosador y casi se podría decir que era lo contrario», ha asegurado. El productor se ha mostrado optimista ante la posibilidad de entrar en prisión: «si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo sentiré que es justo y si es injusto estaré muy poco». Moreno ha dicho que en ningún momento ha dejado a deber ninguna cifra a nadie y ha confirmado que no ha hecho nada ilegal. Sobre las afirmaciones que se están haciendo sobre él estos días, el humorista ha recalcado: «como se ha dicho de todo, las personas que lo hayan dicho tendrán que responder en su momento».

La conversación ha finalizado con una pregunta sobre la situación personal actual del productor. Moreno ha dicho que no tiene miedo: «creo que el miedo se puede tener por cosas muy inminentes o se puede controlar cuando una persona está tranquila. Puedo estar incómodo, sentirme mal. Me parecería torturarme antes de tiempo». El productor ha cerrado la ‘entrevista’ autorizando al redactor a emitir el contenido.