Juan Carlos I sobre la ‘traición’ de Sabino: «Desde aquel día le perdí la confianza»

Si de algo da fe este audio al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, es de la herida abierta que dejó en Juan Carlos I la salida de su ex jefe de Casa del Rey Sabino Fernández Campo, al que destituyó por filtrar a la prensa su affaire con la discreta decoradora mallorquina Marta Gayá. El monarca confiesa a su amante Bárbara Rey que «perdió la confianza en él» desde aquel día en el que el diario El Mundo abrió la veda destapando que se había ido de viaje a Suiza con Marta y un amigo de ambos, el príncipe georgiano Zourab Tchokotua.

Juan Carlos I.- La primera vez que salió un artículo en El Mundo [22-06-1992] sobre la Guerra del Golfo, diciendo que yo me había embarcado en un barco del Aga Khan en Palma, por la noche, y que me había venido a Madrid a despachar con Felipe González y luego me había ido otra vez…

Bárbara Rey.- Eso no lo podía saber nadie más que alguien muy allegado a ti…

Juan Carlos I.-¡Nadie! ¡Nadie!

Bárbara Rey.- Mas que él…

Juan Carlos I.- Desde aquel mismo día le perdí la confianza. Los tres o cuatro que venían conmigo, que son de plena confianza, porque siempre son los mismos, y…

Bárbara Rey.- Sabino.

Juan Carlos I.- … y Sabino.

La vida desordenada de Juan Carlos tuvo un antes y un después de aquel 18 de junio de 1992 en el que Felipe González fue preguntado por un periodista sobre el nombramiento del ministro que sustituiría en Asuntos Exteriores a Francisco Fernández Ordóñez, tras su renuncia. «No he podido hacerlo porque el rey no está», comentó el ex presidente socialista.

Estas palabras pusieron a El Mundo a seguir la pista suiza. Cuatro días después, el mismo periódico publicaría que «el Rey Juan Carlos se encuentra de nuevo fuera del territorio nacional». Al día siguiente se descubre que Juan Carlos estaba en Suiza y el 19 de agosto la revista italiana Oggi informa que el monarca estaba de viaje con una «decorada residente en Mallorca». El remate será el reportaje de Época en el que bautiza a Marta Gayá como «la dama del rumor». Detrás de todas estas informaciones estaba la larga sombra de Sabino.

23-F

En esas conversaciones, Juan Carlos I expresó su malestar a Bárbara Rey con Sabino Fernández Campo frente a su satisfacción con Alfonso Armada, condenado por el golpe de Estado del 23-F. Como destapó la exclusiva de OKDIARIO que ya es historia, el entonces monarca comentó a su pareja: «Palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada. Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, este otro está largando…». Juan Carlos I daba a entender que Armada, condenado por golpista, había sido leal al no revelar ninguna información comprometida, mientras que Sabino Fernández Campo filtraba información a la prensa que perjudicaba su imagen pública.

La conversación, que data de los años 90, comienza con Bárbara Rey criticando la traición: «Tú sabes perfectamente, mejor que nadie, porque lo hemos hablado en más de una ocasión, que incluso las personas que tienes dentro de tu propia casa te traicionan». Esto lo dice irónicamente ella, quien grabó al rey y planeó extorsionarle para recibir fondos en Luxemburgo. En ese punto, Juan Carlos I critica a los medios por publicar «cosas tergiversadas». A lo que Bárbara Rey responde: «Y además, cada uno lo lleva a su terreno y luego lo presentan como quieren, ¿me entiendes?».

En ese contexto, el Rey se sincera con su amante: «Estoy sufriendo ahora, entre tú y yo…». Bárbara Rey le interrumpe: «Mucho, ¿verdad?». En ese momento, Juan Carlos I menciona a Sabino Fernández Campo, acusándolo de ser un traidor que filtraba información sensible desde la Jefatura del Estado.

La conversación continúa:

Bárbara Rey: Pero, si siempre te has portado bien con él… ¿Hay algo que le haya molestado de ti?

Juan Carlos I: No lo sé. No tengo ni idea.

Bárbara Rey: ¿Está descontento contigo o también con la Reina? ¿O solo va a por ti?

Juan Carlos I: No… Él dice que yo he hecho que la Reina esté en su contra.

Bárbara Rey: ¿Pero no me dijiste que a veces notabas que él tenía cierta confianza con ella?

Juan Carlos I: Sí, sí. Pero después de irse, ha dicho que conseguí que ella se volviera en su contra.

Bárbara Rey: ¿Pero la Reina está en contra de él?

Juan Carlos I: No, para nada.

Bárbara Rey: Entonces, son mentiras que dice porque le conviene, pero la gente no lo sabe y alguien tan cercano a ti…

Juan Carlos I: Sí, pero se inventa cosas con periodistas sobre mi vida privada, económica… ¡La de cosas que está diciendo! (…) Hay reuniones donde me critican, inventan cosas de mi vida y él está presente, pero en vez de detenerlo, dice: «Bueno, si yo hablara… pero claro, por mi lealtad y mis años en la Casa…».

Bárbara Rey: O sea, que aviva el fuego sin decir nada directamente…

Juan Carlos I: Eso es peor que decirlo.

Juan Carlos I también relata cómo perdió la confianza en Sabino Fernández Campo. Recuerda que un periódico reveló que él había regresado de Palma de Mallorca para reunirse con Felipe González en Madrid, y luego volvió a Baleares. «Eso no lo podía saber nadie más que alguien muy cercano a ti…», señala Bárbara Rey. «¡Nadie! ¡Nadie más que él! Desde ese día le perdí la confianza», responde el rey.

Tras ese incidente, el monarca se enfadó y espetó a su entorno: «Muchos de vosotros decís que sois leales, pero nadie gasta un duro en averiguar de dónde salen estas noticias sobre mi Casa. No es posible. No me puedo enterar por el CESID, ni por nadie…». Diez días después, un amigo le informó de quién había filtrado la información, confirmando que su colaborador cercano estaba soltando pequeñas «pullitas».