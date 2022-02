Los redactores policiales del informe sobre los datos obtenidos en las agendas intervenidas al productor José Luis Moreno obtuvieron información económica que les ayudó a situar el cuadro de ingresos y gastos de las sociedades del productor madrileño para tratar de relacionar las cantidades recabadas con el dinero gastado. Su conclusión fue determinante: «en relación a la financiación privada, en concreto, al dinero aportado por Roemmers para la financiación de la producción de Glow and Darkness, se ha observado, que existen unos cuadros de gastos, de los cuales se tuvo conocimiento a través de las interceptaciones telefónica, que están siendo confeccionados, no ajustándose a los gastos reales de la producción, sino al antojo de Moreno, con la intención clara de apropiarse de parte de ese dinero».

El informe de la Guardia Civil sobre las agendas de Moreno que está ofreciendo estos días OKDIARIO añade en sus conclusiones que «prueba de ello son los gastos de personal que se analizan en la EVIDENCIA No 19 hojas 1 a 114, que comparándose con las cuentas anuales presentadas, por las sociedades Youmore TV SL, Dreamlight International Productions SL, Gecaguma SL y Kulterperalia SL, que son las sociedades que Moreno dice que intervienen en la producción, observamos que los gastos de personal declarados en total por las 4 empresas, en los años 2018 y 2019 que es cuando se presentan las cuentas, ya que no existen las del 2020, es de 2.072.846,33€, mientras que en el cuadro de gastos de producción en el apartado de gasto de personal del 2019, el importe reseñado en el cuadro de 6.123.099,57€ ascendiendo así los gastos de personal del año 2018 al 2020 a 13.057.428,83€, cantidad que nada tiene que ver con la real», es decir que en el plazo de dos años esa partida de gastos de personal aumentó en casi 11 millones de euros.

Los investigadores analizaron los gastos de producción reseñados por el propio productor en un cuaderno en espiral donde reflejaba los gastos en tablas Excel y concluyeron que «es muy significativo que existan dos columnas de totales para cada uno de estos conceptos, algunos de estos importes coinciden en ambas columnas, sin embargo, otros muchos son diferentes, siendo los de la izquierda significativamente menores (…) en ningún caso los importes de la columna izquierda superan en importe a los de la derecha, es decir, los importes de la columna de la derecha han sido deliberadamente engordados para presentar unos gastos superiores a los reales, en algunos casos la diferencia entre el importe reflejado en la izquierda y el de la derecha supera los 500.000 euros».

Los guardias civiles toman como ejemplo que el total de gastos de Producción de la columna de la izquierda ascendió a 35.391.232,26 € mientras que «el total de gastos de la derecha asciende a 50.140.206,18 €, de lo que resulta una diferencia de 14.748.973,92 €».

Pero los investigadores también observaron que estas diferencias eran todavía más notables y difíciles de explicar en los gastos de personal y sostienen que «revisando las cuentas anuales presentadas por las sociedades Youmore TV SL, Dreamlight International Productions SL, Gecaguma SL y Kulteperalia SL que son las sociedades que Moreno dice que intervienen en la producción observamos que los gastos de personal declarados en total por las 4 empresas, en los años 2018 y 2019 que es cuando se presentan las cuentas, ya que no existen las de 2020, es de 2.072.846,33 €».

No son los únicos gasto que llamaron la atención de la Guardia Civil. En un dossier que recogía el acuerdo entre José Luis Moreno y el millonario Alejandro Roemmers «hay un cuadro resumen actualizado con los gastos de comida que dice le han indicado y está fechado a día 3 de octubre de 2019, contiene importes desde agosto de 2017 hasta agosto de 2019 y asciende a un total de 1.250.325,63€» y los agentes destacan que la nota de puño y letra de Moreno dice que «no indica los gastos de comida que se han realizado, sino que son los gastos de comida que me has indicado». Es decir, cada año según estos datos se gastaron 625.000 euros. Por ejemplo, en julio de 2019 se presentan 234.000 euros en comidas que suponen una media de 7.800 euros diarios en comidas.

Entre los gastos incluidos en esas sociedades de José Luis Moreno hay incluso uno suscrito por Youmore TV para la compra de «un vehículo Mercedes Benz (…) por un precio de 40.966,82 € + IVA para Francisco Escobar Baena». La Guardia Civil obtiene de «fuentes abiertas de internet consultadas que esa persona es entrenador personal y no tiene relación alguna con la sociedad Youmore TV, por lo que se deduce que Moreno Martín está cargando gastos personales, como son regalos de vehículos, entre otros, a las cuentas de la sociedad Youmore TV».