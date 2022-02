El informe elaborado por la Guardia Civil sobre la información extraída de las siete agendas encontradas en el domicilio del productor José Luis Moreno de Boadilla del Monte (Madrid) durante el registro policial del pasado 29 de junio de 2021 ha arrojado datos esclarecedores sobre las relaciones del productor con la trama desarticulada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en la conocida como operación Titella. En esas páginas queda reflejada, presuntamente, de letra del productor una mordida relacionada con un contrato de 6,2 millones con RTVE.

Según el citado informe de la Guardia Civil, Moreno anotó encuentros y citas telefónicas con los entonces directores de Contenidos y Programación de RTVE, Antonio Luis Sevilla y Fernando López Puig, así como con quien era el presidente del ente público en ese momento, José Antonio Sánchez Domínguez. El resumen de los investigadores es claro: “José Luis Moreno y Antonio Aguilera, a través de la sociedad Integral Mundox Producciones SL (…) consiguieron firmar en 2017 un contrato de 6.299.106,47 euros con TVE, para ello mantuvo numerosos contactos y reuniones con los entonces Directores de Contenidos y Programación Antonio Luis Sevilla Rivas y con Fernando López Puig (sucesor de Sevilla) y con el presidente de RTVE José Antonio Sánchez Domínguez. En la hoja número (…) Moreno anotó López Puig (se refiere a Fernando López Puig director de contenidos de TVE). CERRAR CONTRATO DIRECTOR Y MORDIDA”.

En otro lugar de esas agendas, en concreto en la hoja 1.246, Moreno anotó sobre “Tony Sevilla” (Antonio Luis Sevilla Ribas), director de contenidos de TVE “quiero verte para formar parte de nuestro equipo”. Los investigadores creen que “Moreno está en contacto con Tony Sevilla por el contrato con TVE de la serie que está produciendo Aquí Mando yo y.com y parece ser que le quiere fichar para su equipo, es importante señalar que Moreno no puede firmar con TVE por las deudas que tiene con Hacienda y que por ello, ha interpuesto la sociedad Integral Mundox Producciones, a pesar de ello, como se ve claramente, los contactos los sigue haciendo él personalmente”.

El productor madrileño continuó haciendo anotaciones y en la hoja 1.262 reflejó “hablar con Tony Sevilla, cita y adenda, cita con Fernando López Puig (hasta abril de 2019 director de contenidos de TVE)”. Los redactores del informe de la Guardia Civil aquí explican que “como se observa los contactos de Moreno con la dirección de TVE fueron continuos, a pesar de no poder trabajar para un ente público como es éste”. Poco después Moreno hace otra anotación, en concreto el 29 de mayo, donde entre los temas importantes a tratar refleja “Roemmer reunión con Joseph. Tony Sevilla asegurarme situación exacta de “Aquí mando yo y punto com” y una importante cita: “Hablar con José Antonio PRESIDENTE (Se trata de José Antonio SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, presidente por entonces de RTVE”. Ese mismo día Moreno pone ya por escrito su intención de no realizar la serie que estaba negociando con TVE ya que cataloga como “problema doméstico a solucionar” el epígrafe “Despido de todos los que sobren del equipo Aquí mando yo”, que según los investigadores de la Guardia Civil significaría que “piensa despedir a parte del equipo, lo que podía hacer pensar, que esa serie no se grabaría, como finalmente ocurrió”.

De nuevo en la hoja 1.273 de ese documento, importante para que los investigadores puedan desentrañar las relaciones de Moreno con el resto de la trama operativa de Titella, aparecen directivos de TVE, en concreto Tony Sevilla, director de contenido de RTVE, y José Antonio Sánchez, presidente del ente público. Junto a ellos Moreno anotó el nombre de Luis Dueñas, encargado de conseguir financiación para la supuesta serie que iba a ser vendida a RTVE.

Pero mientras tanto TVE decidió prescindir de los servicios de Tony Sevilla y sustituirlo por Fernando López Puig y ahí es cuando Moreno anota “López Puig. Cerrar contrato director y mordida. Director TVE quedar o hablar vernos”.

El 5 de julio la agenda de Moreno pone “Cañete, que venga a la reunión mañana” y debajo sólo un nombre: “Fernando López Puig”. Además, en ese mismo folio Moreno anota, según los investigadores, “sacar 2.000 euros para pagar a un tal Fernando”. Los investigadores no pueden saber si ambas anotaciones tienen relación, pero sí lo dejan por escrito para que sea el juez instructor quien saque sus propias conclusiones o interrogue sobre este asunto a López Puig o a José Luis Moreno, que tendrá que declarar ante el juez el próximo 17 de febrero.