El constructor del caso Tito Berni monopolizó las obras en los cuarteles de Tenerife por 1,2 millones. Ángel Ramón Tejera de León, empresario lanzaroteño propietario de Canarycork, Angrasurcor y Solocorcho, facturó 1.185.000 euros sólo en obras en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Tenerife, donde el hoy ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo desarrolló su influencia política. Mon, como es conocido en el caso Mediador, sale grabado en los audios de la trama del Tito Berni, en concreto en una conversación con El Mediador, donde el constructor le confirma que viajará a Tenerife porque «el jueves como con el coronel».

Los contratos logrados por las mercantiles en las que Mon figuraba ascendieron a 927.499,74 euros en contratos de obra menor o «anticipo de caja», como se conocen en la Guardia Civil, pero sólo a la empresa Angrasurcor de Ángel Ramón Tejera de León la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil le dio contratos por 88.990 euros y otros 168.523 euros fueron adjudicados por la propia Dirección General de la Guardia Civil. En total, 1.185.014,36 euros.

Sólo en Tenerife, los contratos más importantes fueron seis firmados en junio, julio y agosto de 2016 por un importe de 307.500 euros, otros cuatro en febrero, marzo y noviembre de 2017 por 145.000 euros, tres contratos más formalizados los días 5 y 6 de febrero de 2018 por 131.000 euros, cuatro más realizados el 12 y el 28 de noviembre de 2018 por 129.000 euros y otros dos contratos firmados el 21 de febrero de 2019 por 83.800 euros. Esto sería un total de 800.000 euros en 19 cuarteles. El resto, otros 385.000 euros hasta 1.185.000, se habría adjudicado en contratos menores, que escapan del control habitual de la Administración. Por ejemplo, uno de 14.000 euros por pintura y rodapiés en las instalaciones del GRS de Santa Cruz de Tenerife

De esta manera, las empresas de Tejera de León hicieron obras en Icod de los Vinos, La Orotava, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Llanos de Ariadne o Tacoronte entre otros lugares. La documentación fue aportada al caso Cuarteles por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, retiró de la jefatura de la Comandancia de Tenerife al coronel José María Tienda por este caso.

José María Tienda ya figuraba también en el sumario del caso Mediador. El constructor Ángel Ramón Tejera fue grabado en una llamada telefónica con el Mediador Navarro Tacoronte donde asegura que viajará a Tenerife, ya que «el jueves como con el coronel», en clara referencia al mando de la Guardia Civil, que ya estaba siendo investigado tras una llamada efectuada por Tienda al general Espinosa, principal imputado en el caso Mediador. Los investigadores de la Policía reflejaron esta conversación en sus informes y se refieren a la misma como grabada el 4 de noviembre de 2020.

En realidad la conversación se recoge en el teléfono del Mediador, aunque la llamada fue recibida por el general Espinosa. En esa conversación, según el sumario, el coronel José María Tienda «indica que los suyos están buscando los papeles». El general entonces le comenta que «acabo de dejar al primo». El coronel le habría preguntado entonces al general si está en Tenerife, a lo que Espinosa «responde afirmativamente y que está medio borracho». El coronel le dice que está «con Luis y que quiere hablar con él», pero Espinosa Navas le indica que tiene una reunión y que «llamará a Luis en veinte minutos al teléfono del coronel Tienda». De esta manera, el conocido como caso Cuarteles se conectaría con la trama del Tito Berni.

Los contratos que supuestamente afectarían al mando del coronel Tienda en Tenerife son los adjudicados a las empresas Solocorcho y Angrasurcor desde el año 2016, aunque él accedió al mando de la Guardia Civil en la provincia en 2017.

Algunos de los contratos que está mirando con lupa el interventor de la Dirección General de la Guardia Civil enviado a Canarias son, por ejemplo, uno de 21 de febrero de 2017 con la empresa Solocorcho, de Tejera de León, por valor de 39.982,95 euros, para impermeabilizar la «fachada lateral derecha del acuartelamiento de La Orotava». Otro hace referencia a la «reparación e impermeabilización de la cubierta de tránsito y parapetos del acuartelamiento de Icod de los Vinos» por 32.474.07 euros. Otro, de 6 de febrero de 2018, fue para «reparación de la fachada de acuartelamiento Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife) por 38.828,16 euros. Otro más, para la «rehabilitación de las dependencias del Emume (Equipo Mujer Menor) en el acuartelamiento de los Llanos de Aridane». Así, hasta 47 contratos en Tenerife, todos por valor inferior a 50.000 euros, para no someterse al control del concurso de contratos públicos del Estado, aunque eso no significa que estos no estuvieran huérfanos de supervisión.

Uno de los últimos contratos de Tenerife que los interventores enviados por la Dirección General de la Guardia Civil está revisando se refiere a la «reparación de las instalaciones del servicio cinológico (órgano encargado de la dirección e inspección de las unidades dotadas de perros) del acuartelamiento de San Cristóbal de La Laguna, firmado en febrero de 2019, por 42.355 euros. Así, hasta 900.00 euros. Pero no sólo la Guardia Civil firmó contratos con las empresas de Mon. También lo hizo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa para la «impermeabilización de las cubiertas» del edificio principal del Castillo del Santo Cristo de Paso Alto de Santa Cruz de Tenerife por 60.453 euros en este caso con Angrasurcor. El castillo alberga instalaciones deportivas, pero también la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Universidad de La Laguna.