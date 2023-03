El coronel de la Guardia Civil José María Tienda, destituido como jefe de la comandancia de Tenerife, adjudicó 47 contratos por algo más de 900.000 euros a un constructor de la trama del Tito Berni, en concreto al empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon. En el sumario de la investigación a la red liderada por el ex diputado del PSOE, el coronel aparece en dos momentos. El primero cuando, en una conversación con El Mediador, el constructor le confirma que viajará a Tenerife porque «el jueves como con el coronel». El segundo, cuando el mando de la Benemérita relevado llama al general Espinosa, el único cabecilla de la trama que está en prisión.

José María Tienda, que ya figuraba como investigado en el caso Cuarteles, consta también en el sumario del caso Mediador. Los investigadores tratan de demostrar una relación entre él y un constructor de la trama del Tito Berni, que obtuvo 47 contratos por algo más de 900.000 euros en obras de cuarteles de la Guardia Civil en Canarias. El citado constructor, Ángel Ramón Tejera, alias Mon, fue grabado en una llamada telefónica con El Mediador Navarro Tacoronte donde asegura que viajará a Tenerife, ya que «el jueves como con el coronel».

Además de en Tenerife, el empresario Tejera de León obtuvo contratos para pintar y reparar desperfectos en cuarteles de la Guardia Civil en varias comandancias de España, hasta un total de 203 por un total de 3.100.000 euros.

Pero el coronel Tienda, que está investigado por 47 de estas obras en el caso Cuarteles, aparece en el sumario de la trama de Tito Berni debido a una llamada efectuada al general Espinosa, considerado uno de los cabecillas de la red. Debido a que su nombre aparece en el sumario de Mediador, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó su destitución, mientras el Juzgado número 3 de Madrid investiga, por otra parte, ese presunto caso de corrupción en los cuarteles de la Guardia Civil de toda España en el llamado caso Cuarteles.

La cita que ha provocado la destitución del coronel Tienda es que en el sumario de Mediador los investigadores describen cómo Antonio Navarro Tacoronte, El Mediador, habló con el constructor Tejera de León para concertar una cita, a lo que éste le anunció que iba a Tenerife, porque «el jueves como con el coronel». Además, una llamada de Tienda al general Espinosa le incluyó definitivamente en esta causa como segundo indicio. La primera conversación entre Mon y El Mediador fue recogida en el Oficio 2599 de fecha 28/09/2020 del servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil».

El Mediador: Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo está?

Mon: Bien, por aquí. Terminando una cosilla.

El Mediador: ¿Por dónde estás? ¿En Tenerife?

Mon: No, en La Palma.

El Mediador: ¿Cuándo vienes para Tenerife?

Mon: Tengo que ir, el jueves como con el coronel. Cuando termine la comida…

El Mediador: Una cosa. Yo quiero hablar contigo porque me asustaste a la gente (…). El jueves, cuando tú vengas, te reúnes conmigo en mi despacho y hablamos. Y quiero que vayas a Las Palmas directamente. ¿Vale?

Mon: Perfecto (…) El viernes en Las Palmas porque tengo una reunión con lo de Cabo Verde y sin problema.

Llamada de Tienda

El segundo audio, diferente a éste, fue recogido por escrito por los investigadores en el sumario. Los policías se refieren a él como grabado el 4 de noviembre de 2020, y fue encontrado en uno de los teléfonos móviles de El Mediador.

En ese archivo se recoge una conversación en la que intervendrían el empresario Ángel Ramón Tejera de León, Mon; Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería de Canarias; el empresario Antonio Bautista Prado, alias el curita, y el general de división Francisco Javier Espinosa Navas. Este segundo audio fue grabado en el interior de un vehículo y parte de esa conversación quedó recogida en el sumario del Tito Berni: «Espinosa Navas hace referencia al coronel Cañamero, al cual conoció en el año 1990 en Fuerteventura, comentando que estaba casado con «Marga», hermana del presidente de los empresarios al cual se refieren como «Hormiga». Se trataría de Antonio Vicente Hormiga, presidente de Asofuer, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura.

Es entonces cuando durante la misma grabación Espinosa Navas recibiría la llamada telefónica del coronel José María Tienda, que según el sumario, «le indica que los suyos están buscando los papeles». El general entonces le comenta que «acabo de dejar al primo». Entonces el coronel le pregunta si está en Tenerife a lo que Espinosa «responde afirmativamente y que está medio borracho». El coronel le dice que está «con Luis y que quiere hablar con él», pero Espinosa Navas le indica que tiene una reunión y que «llamará a Luis en veinte minutos al teléfono del coronel Tienda». De esta manera, el conocido como caso Cuarteles se conecta con la trama del Tito Berni.

Además, el 2 de noviembre la investigación pudo constatar que el empresario Mon y el general Espinosa se alojaron al mismo tiempo en el hotel La Laguna Gran Hotel, de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) y el día 4 de ese mismo mes todos acudieron a comer al Hotel Escuela de Tenerife.

Contratos de Tenerife

Los contratos que supuestamente afectarían al mando del coronel Tienda en Tenerife son los adjudicados a las empresas Solocorcho y Angrasurcor desde el año 2017, cuando accedió al mando de la comandancia tinerfeña. Algunos de los que está mirando con lupa el interventor de la Dirección General de la Guardia Civil enviado a Canarias son, por ejemplo, uno de 21 de febrero de 2017 con la empresa Solocorcho, de Tejera de León, por valor de 39.982,95 euros para impermeabilizar la «fachada lateral derecha del acuartelamiento de La Orotava». Otro hace referencia a la «reparación e impermeabilización de la cubierta de tránsito y parapetos del acuartelamiento de Icod de los Vinos» por 32.474.07 euros. Otro, de 6 de febrero de 2018, fue para «reparación de la fachada de acuartelamiento Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife) por 38.828,16 €. Otro más, para la «rehabilitación de las dependencias del Emume (Equipo Mujer Menor) en el acuartelamiento de los Llanos de Ariadne». Así hasta 47 contratos en Tenerife, todos por valor inferior a 50.000 euros para no someterse al control del concurso de contratos públicos del Estado, aunque eso no significa que estos no estuvieran huérfanos de supervisión.

El funcionamiento con los contratos menores dentro de la Guardia Civil es similar en todas las demarcaciones. Un mando intermedio de la comandancia en cuestión se encarga de buscar una empresa para hacer las obras, cuando hay fondos disponibles desde Madrid. Luego se miran varios presupuestos o contrata con un constructor local conocido y se le pasa esa firma al comandante del puesto que autoriza el gasto. En el caso de Tenerife fue un coronel. El empresario hace la obra y luego pasa el cobro al Ministerio de Hacienda, último y definitivo encargado de hacer frente a esos pagos. La burocracia es larga y tediosa, pero los contratistas que trabajan con la Guardia Civil lo saben y están acostumbrados.

Uno de los últimos contratos de Tenerife que los interventores enviados por la Dirección General de la Guardia Civil está revisando se refiere a la «reparación de las instalaciones del servicio cinológico del acuartelamiento de San Cristóbal de La Laguna, firmado en febrero de 2019, por 42.355 euros. Así, hasta 900.00 euros. Pero no sólo la Guardia Civil firmó contratos con las empresas de Mon. También lo hizo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa para la «impermeabilización de las cubiertas» del edificio principal del Castillo del Santo Cristo de Paso Alto de Santa Cruz de Tenerife por 60.453 euros en este caso con Angrasurcor. El castillo alberga instalaciones deportivas, pero también la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Universidad de La Laguna.

Tejera de León es un conocido empresario lanzaroteño que alardeaba de tener buenas relaciones con políticos importantes, e incluso dentro del sumario de la trama habla de «diecisiete casas frente al mar y el ex presidente del Gobierno ZP se interesó por adquirir la casa más grande, actualmente afirma tener en propiedad nueve de ellas, teniéndolas alquiladas todas excepto la que es utilizada por él».