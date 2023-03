El general de división de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa seguirá en prisión mientras el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, sigue en libertad. El Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife acaba de rechazar la petición de libertad de la defensa del general. Espinosa seguirá siendo el único detenido en la cárcel a pesar de que los investigadores sitúan al diputado en la cúspide de la presunta trama corrupta.

Fuentes Curbelo sigue libre gracias a que el fiscal no pidió prisión provisional tras el intenso interrogatorio del diputado en que la juez respondió con vehemencia con un «Todo es mentira» a los argumentos de Tito Berni.

La juez no puede enviar a Tito Berni a prisión si no lo pide la fiscalía, y su desacuerdo fue de tal calibre que lo reflejó en uno de sus autos: «En contra de la valoración del Ministerio Fiscal, sí existe peligro de destrucción de pruebas (por parte del diputado) dada su posición en las islas, sus distintos cargos políticos, y sus amplias relaciones». Además, la juez añade: «A juicio de esta titular es aconsejable su ingreso en prisión (del diputado) y no su puesta en libertad, al menos en esta fase de investigación, pero por imperativo legal esta titular no puede acordarla en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal».

Los investigadores y también la juez, sitúan a Fuentes Curbelo en lo más alto de la presunta trama junto a su sobrino Taishet Fuentes, director de Ganadería del Gobierno de Canarias, y al general de la Guardia Civil.

«Una vez que es nombrado diputado y su sobrino Taishet ocupa su antiguo puesto, decide servirse de un mediador, Antonio Navarro, para prevaleciéndose de ambos puestos públicos contacte con empresarios y ganaderos», afirma la Policía. Los agentes también refieren como se organizaban reuniones en el Congreso de los Diputados con Fuentes Curbelo para «introducirles en la trama». «¿Es normal este paseíllo de empresarios en el Congreso?», llegó a preguntarle la juez a Curbelo, que no dio una explicación coherente.

Tito Berni llegó a insistir en que había perdido el contacto con el mediador desde hace años, y se lo encontró «por casualidad» en la cafetería del Congreso, para justificar las fotos con este último. Sin embargo no supo o no pudo explicar porqué le envió por WhatsApp sus datos bancarios al mediador en 17 ocasiones si no tenía amistad con él.

El diputado también manifestó que le parecía normal que gente que, según él no conocía de nada, le ingresaran dinero en las cuentas de su asociación deportiva. Tito Berni pretendía justificar el descubrimiento de tres transferencias por valor de 5.000 euros que ejecutaron tres empresarios a las cuentas de la Asociación Deportiva Vega Tetir de la que es presidente. Luego vendrían las declaraciones del mediador contando cómo supuestamente repartía dinero en metálico al diputado socialista, también en un prostíbulo, supuestamente.

Estos indicios, y la falta de respuesta del diputado a cerca de una veintena de cuestiones que le planteó la juez no fueron suficientes para que se pidiera prisión para el diputado. Ahora, Fuentes Curbelo sigue llevando ventaja sobre todos los demás presuntos miembros de la trama. Ventaja que sumará a la que ya tenía, como cuando entregó el acta de diputado cuatro días antes de que comenzaran las detenciones.