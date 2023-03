El PSOE halla indicios que vinculan a siete cargos más con la trama del ‘Tito Berni’

Una legión de trabajadores de Ferraz trabaja en identificar cualquier indicio o prueba gráfica que pueda implicar a más altos cargos del PSOE en la trama corrupta liderada por el ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. De momento, según fuentes del partido, la dirección ha detectado ya a siete personas -entre el Senado, el Congreso de los Diputados, el Cabildo de Tenerife y varios ayuntamientos tinerfeños- directamente implicados. Estos se sumarían a Tito Berni y el resto de encausados que ya dimitieron. A todos ellos, la dirección de Pedro Sánchez les ha ofrecido cesar o querellarse. Y aunque todos han optado por la segunda opción, para ganar tiempo, si aparecen pruebas gráficas sólo les quedará la dimisión.

La misión de este grupo, que revisa con lupa el sumario, es detectar cualquier nombre de cargo del PSOE en la reconstrucción de los hechos que ha realizado la magistrada. A todos los que se nombran, pero que no están formalmente investigados en la causa, la secretaria de Organización ya les ha citado para escuchar su versión. De momento, a la espera de que puedan aparecer fotografías o vídeos que impidan a los señalados defender su inocencia -algo que no ha ocurrido por ahora-, todos se han optado por presentar una querella para defender su honorabilidad.

Pero Ferraz rastrea todo el documento, para garantizar que no hay ninguna imagen que impida a los altos cargos, cuyos nombres aparecen de una u otra forma en el sumario, seguir con su versión de que no tuvieron nada que ver. Ahí centran los esfuerzos los investigadores internos. La dirección socialista tiene el convencimiento de que todo el material gráfico forma parte de la causa y de que, si no aparece nada, los diputados o alcaldes que podrían estar involucrados no tendrían que presentar su renuncia al no quedar probado de forma documental su participación. El PSOE cree que El Mediador no se guarda ningún as en la manga.

Sin embargo, según reconocen esas mismas fuentes, hay altos cargos del partido «muy pringados». Son a los que la secretaria de Organización les habría dado la opción de dimitir o querellarse. Entre ellos, hay senadores, diputados nacionales, cargos del Cabildo y alcaldes tinerfeños. En algunos casos, debido a la información existente, la dirección del partido ya tendría claro que su único futuro sería la expulsión de militancia y la renuncia al cargo. Pero van a esperar para llegar a este estadio. La presentación de la querella que la mayoría ya han anunciado les permite ganar tiempo y, posiblemente, volver a ser candidatos en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

Marco Antonio Navarro Tacoronte, el hombre que da nombre a la trama Mediador, señaló en una entrevista con OKDIARIO la identidad de varios parlamentarios y una senadora como partícipes de la trama. Algunos de esos nombres están en la lista que maneja Ferraz. La mayoría negaron en un primer momento tener conocimiento alguno de la famosa cena en el restaurante Ramsés de la capital. Posteriormente, cambiaron su versión afirmando que sí tenían conocimiento de la misma. Y al final, varios, confirmaron haber estado presentes. Ahí, la dirección del PSOE puso la línea roja: participar en un ágape no es motivo de dimisión. Pero sí lo es si posteriormente fueron de fiesta con prostitutas y droga.