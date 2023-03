La investigación de la Guardia Civil sobre el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, reveló que utilizaba las cuentas de un equipo de fútbol infantil de su pueblo, Tetir (Fuerteventura), para cobrar las mordidas que le ofrecían los empresarios a cambio de favores políticos. Los integrantes de la trama Mediador de Fuentes Curbelo, que acaba de dimitir como presidente de ese club deportivo, llegaron a bromear con la cantidad de dinero que se ingresaba en las cuentas de la asociación: «¿Te vas a meter a (Roman) Abramovich?», le decía entre risas el sobrino de Tito Berni a Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias El mediador, cuando este describía todos los pagos al «equipo de los cojones» que gestionaba Fuentes Cuerbelo. Pese a que las cuentas del club ingresaban grandes cantidades de dinero, se seguía cobrando religiosamente las cuotas a los padres por inscribir a sus hijos.

El «equipo de los cojones», como lo llamaba El mediador, se convirtió en una de las piezas clave del engranaje para obtener las mordidas. Presuntos sobornos que los empresarios pagaban disfrazándolos de ayudas desinteresadas a un club humilde cuya cuenta corriente controlaba, exclusivamente, Fuentes Curbelo. Los pagos, de 5.000 euros cada uno, eran un canon de entrada en La familia, como la denomina El mediador. Una familia que, según les prometían, les abriría de par en par las puertas de las altas esferas políticas de la mano del diputado del PSOE. Desde esa posición privilegiada, se prometían negocios, subvenciones, facilitar licencias e incluso hacer desaparecer sanciones.

El escándalo nacional que está protagonizando El presi, El diputado o Juambe, nombres por los que se le conocía a Fuentes Curbelo en el entorno del club, le ha llevado a dimitir de su cargo como presidente del mismo. Una entidad humilde que no vio venir lo que ahora se conoce.

«Entre las familias, hay sensación de haber sido estafados por este hombre. No nos imaginábamos que llevara esa doble vida; para el equipo es muy duro. Los niños están alucinados», asegura uno de los padres contactados por OKDIARIO para conocer cómo han recibido en el club todas las noticias que llegan desde Madrid. No dan crédito, resumen, a la sórdida trama de corruptelas políticas, prostitución y drogas que rodea al caso Mediador.

«Era un tipo cercano, no estaba siempre al pie del equipo, pero sí en las ocasiones importantes, cuando había premios o partidos importantes. En los campus y en los torneos de Navidad que organizaba. Eso sí, nosotros nunca tuvimos problemas de esos, pero alguna familia que se retrasó en pagar cuotas… Eso no, ahí sí que no le gustaba. Pedía que pagaran cuanto antes y se pusieran al día», explica este padre, con dos hijos que han pasado por el equipo.

«Como Abramovich»

En la investigación de la Guardia Civil figuran conversaciones entre los implicados en el caso Mediador en las que bromean con la cantidad de dinero que está entrando a las cuentas de un club modesto como la Unión de Tetir. «Ya conseguí 5.000 euros para el equipo de fútbol, tío, ¿vale?», le decía El mediador a Taishet Fuentes, sobrino de Fuentes Curbelo. El sobrino le corregía: «Cinco mil bolígrafos», recordándole el argot que habían creado para no mencionar explícitamente el dinero.

«Tenemos cinco mil bolígrafos para el equipo de fútbol de la quesería Montesdeoca y 15.000 y… 10.000 de Antonio Bautista», recopilaba El mediador. Las cifras que manejaban para inyectar en un club humilde como el Unión de Tetir (la Asociación Deportiva de Tetir), despertaban las risas entre los interlocutores. «¿Te vas a meter como Abramovich ahora?», le decía Taishet a Tacoronte en referencia al magnate ruso del petróleo Roman Abramovich, propietario del Chelsea que gestiona el equipo a golpe de talonario. «Ja, ja, ja … Oye, te llamo luego, marica», le respondía El mediador.

Extracto de la conversación que figura en el sumario.

El propio Curbelo admitió ante la juez que recibía esas cantidades de dinero en la cuenta del club, y que luego contactaba con los empresarios para darles «las gracias» por su colaboración. Según aseguró, «cuando viene una ayuda para el fútbol base, lo que hago es agradecerlo a quien lo ha hecho».

Paellas y perritos

«A mí los niños me han enseñado a volar. Nosotros el campus no lo hacemos con el objeto de recaudar. Si los números no dan y nos cuesta un par de miles de euros, no pasa nada». Así describía el Tito Berni en el verano de 2019, en la emisora local de Fuerteventura Radio Sintonía, lo que sentía al inaugurar un campus veraniego de fútbol para los niños de la Unión Tetir Club de Fútbol. Cobraba 115 euros por cada inscripción.

El club ingresó por aquel evento alrededor de 6.000 euros, con más de medio centenar de asistentes. Pero Fuentes Curbelo no se mostraba preocupado por el dinero. «Algunos excesos nos podemos permitir… les preparamos un perrito caliente a cada niño para que mantengan la energía. A los chicos les da alegría», aseguraba a la radio local.

Tito Berni ejercía de presidente en los grandes eventos del club. Cuando había torneos, incluso era el hombre que repartía entre los menores y sus padres las paellas que hacían para los asistentes.

Fuentes Curbelo sirviendo paella a los niños.

Volcán

Las cuentas del club también reflejan cierta actividad solidaria por parte del Tito Berni. Como el justificante de ingreso de 600 euros en concepto de donación a los afectados por la erupción del volcán de La Palma que Fuentes Curbelo hizo desde la misma cuenta donde se recibían los sobornos.

La donación se realiza el 21 de octubre de 2021, justo un año después de aquella cena en el restaurante Ramsés, la «mesa para 15, sólo del PSOE» que ahora señala a otros parlamentarios socialistas. Por cierto, pese a que figuran esos 600 euros, aproximadamente la mitad la aportaron los padres de los niños del equipo. El resto, los fondos del club, pese a que el nombre del benefactor que figura en la donación el de Fuentes Curbelo.