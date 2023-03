El interrogatorio de la juez de Instrucción número 4 de Tenerife el pasado 22 de febrero al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, terminó con un monumental rapapolvo de su señoría al investigado. Harta de los intentos del diputado por desmentir su estrecha relación con el mediador de la trama, Antonio Navarro, la juez acabó recordándole a Fuentes Curbelo que en el sumario consta cómo el diputado le había facilitado sus cuentas bancarias al mediador al menos en 17 ocasiones y que ambos salían juntos en las mismas fotos del club de alterne, con el mediador llevándole las copas al diputado. «¿No le conoce pero sale con usted trayéndole las copas en el club?, ¿usted niega que él pagara esa fiesta por encargo? ¡todo es mentira!», así concluyó la juez del caso, en un tono de voz elevado, el primer interrogatorio a Tito Berni.

El final del interrogatorio de la juez logró poner nervioso a Fuentes Curbelo, que incluso titubeaba al responder: «Yo de la asesoría… Digo porque cuando quería que la empresa de drones se instalara en Canarias y que se le hiciera el estudio y demás, para, para, para, que ingresara la factura de honorarios que le pasaríamos sobre esa cuenta. Eso es de la Asociación de la Vega de Tetir, porque nos la pedía… por el tema de que las empresas querían, de las que ingresaron…». Pero la jueza insiste y repregunta si «tenían algún tipo de relación».

A esto el diputado Tito Berni vuelve a repetir lo mismo que había hecho hasta entonces: «No, no, yo no tenía ninguna con él». Pero la juez ya no puede evitarlo y sus preguntas adquieren ya un tono de incredulidad: «¿Usted transfiere datos de esta índole a una persona que no sabe ni quién es, que no conoce nada, ni si viene a dónde va, de dónde procede, a qué se dedica usted? Esa es la relación habitual que usted entabla con las personas que (…)»

Y sigue: «¿Usted es diputado en el Congreso de los Diputados? La prudencia que se tiene que tener en este tipo de gestiones. ¿Asesor fiscal ? Es usted asesor fiscal? No es un lego, no es una persona no formada. Tiene usted un mínimo de formación no jurídica, pero sí en otras áreas. Por favor, la mera prudencia que a usted le parece normal… y te reenvío y te reenvío. Y además me preocupo. No me han ingresado, no me han ingresado, no me han ingresado… con una persona que usted no conoce de nada ni tiene ningún tipo de relación, lo que pretende decir y hacer ver».

Pero la juez sigue en lo suyo, repitiendo la declaración del diputado Tito Berni con asombro: «Y no es intermediario de nada, no tiene relación comercial, no tiene relación personal, pero usted entabla una fluida relación telefónica y presencial como ha quedado acreditado, donde hay encuentros, donde va más allá salen las mismas fotos que está usted en el club Sombras trayéndole las copas y usted no tiene ningún tipo de relación. Y usted niega que él pagara esa fiesta si era por encargo, por decisión de él. Cuando usted le pide el catálogo, todo es mentira», concluye.