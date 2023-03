La conversación es una de las miles grabadas por Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario canario del famoso caso Mediador, con el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Juambe) el 6 de mayo de 2021. La grabación, de 8 minutos y 30 segundos, está dedicada casi en su totalidad a hablar de la intermediación que realizaban con el empresario José Suárez Esteve, José Drones, como le bautizaron los miembros de la trama. OKDIARIO publica en exclusiva el primer audio que recoge una conversación del socialista Tito Berni con el mediador: «Si eso llega a buen puerto, se cobrará», dice el diputado.

La charla entre ambos hace referencia a que la empresa valenciana de drones de Suárez necesitaba estar en la zona ZEC (Zona Especial Canaria) para lograr subvenciones del Gobierno canario y el diputado socialista Fuentes estaría realizando esa gestión, después de que el empresario hubiese hecho un «donativo» de 5.000 euros a la Asociación Deportiva La Vega de Tetir que él mismo presidía.

El empresario valenciano se había quejado ante Fuentes de que su inversión no alcanzaba los frutos deseados y por eso el diputado telefonea a Navarro Tacoronte pidiendo explicaciones, ya que el mediador era el que les habría presentado.

Navarro Tacoronte: Mira Juambe (Fuentes Curbelo), tú eres perro viejo. Si tú tienes alguna, que tú eres perro viejo en esta historia. Y si tú tienes algún arma para denunciarme, ya lo has hecho, mi niño (…). Yo, como sé quién es el enlace de él, que es de los míos. Y yo quiero hablar contigo. Sí, sí, hombre. Yo voy a verte. Dame todas las grabaciones que tú tienes ahí de José (Fuentes Curbelo). ¿Me das la última? Agüita, Agüita, Agüita. ¿No te comentó nada del club de fútbol? ¿El dinero que aportó al club de fútbol?

Fuentes Curbelo: Me dijo que le había puesto lo del equipo de comidas. Y eso lo pusiste en la cuenta del equipo y decir te lo dije, te lo dije, ya te lo agradecí y eh… No, yo sé que como que fue un condicionante que le pusiste tú para que…

NT: Bueno, vale, vale. Mira Juambe. Aquí cada uno va a decir lo que le dé la gana.

FC: ¿Vale? Claro. Me imagino (…)

NT: Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son de 5.000 euros son a mi cuenta personal. A la cuenta de Antonio Navarro. Vale. Por si se te está pasando por la cabeza algún nombre de alguien, olvídate. Jamás haré yo eso. Vale. ¿Lo entendiste?

FC: Vale.

NT: Perfecto. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes?

FC: Seguramente.

NT: Me vas a llamar a mí. ¿Vale? Yo no quiero guerra ninguna. Yo ya he hablado con esta persona y le he dicho. A ver, la factura de… dame la factura de los drones. 45.000 euros, la tengo aquí y digo ya está pagado. (…) Digo, no llamé al abogado mío que estaba aquí hoy, justamente que está de la península. Vente para acá (…). Vale, dame la factura. Yo mañana le mando un burofax requiriendo en un plazo de una semana y si no se le reclamamos judicialmente, que a mí las guerras no me gustan, pero lo que él está haciendo a mí tampoco, porque tú… habla conmigo, porque a mí es lo que me ha puesto es que se retira de Canarias, nada más. ¿Por qué no hablas conmigo? Vale, ahora he hablado.

La conversación entre Tito Berni y el mediador está transcrita en el sumario por la Policía Nacional, pero hasta ahora no se había escuchado la voz del diputado. Durante la misma, el enfado de Navarro Tacoronte va en aumento porque piensa que el empresario valenciano se le ha saltado y de alguna manera intenta llegar a Fuentes Curbelo sin pasar por él. Incluso le recuerda a Fuentes que el empresario hizo una de estas donaciones a su equipo de fútbol gracias a su intermediación.

NT: A mí cuando este hombre me toca. Y me lo dijo así Clara… Dice ‘no, es que tú lo obligaste a depositar dinero en un equipo de fútbol’. Y yo ¿cómo? Sí, perfecto, perfecto. Pues mira, esto acaba de esta manera. Mañana se le va a presentar un burofax solicitando la reclamación de la factura a la hija, que es la dueña de la empresa, ya que él no puede estar a nombre de ningún lado porque le debe un millón y pico de dinero. Un millón y pico de euros. Amancio Ortega para que usted lo sepa. Y él no ha pagado 40.000 euros. Yo en confianza te voy a mandar la factura y las transferencias hechas. A ver si tú te quedas, que no aguantas, no cojas nervios.

FC: Yo tranquilo estoy. Yo lo único que tengo con este hombre es si le hago la empresa en las zonas cercanas, le hago la empresa en la zona ZEC y punto pelota. Yo no tengo más nada que ver con eso (…). Además, yo le digo ‘mira ya esto… ya me ha ocasionado unos gastos, no sólo ya del servicio profesional independiente, sino que además me han llenado los gastos, sea los nombres en el Registro mercantil y todo eso me ha costado, pero que no es significativo en los servicios profesionales’. Sí son significativos porque son horas de trabajo. Sí, vale y bueno, y cada uno tiene sus honorarios profesionales, pero nada más. Digo bueno, eso sí, si yo llego a buen puerto se cobrará y si no, pues mira, pasará un fallido más y se acabó. (…)

NT: Pero, fíjate la gracia, que yo le había cobrado a él los 16.000 euros de la zona ZEC…

FC: Eso me lo dijo así mismo.

NT: Coño, pues yo te prometo que te voy a mandar las transferencias a ti, a ver dónde ves tú los 16.000 euros en algún lado.

En otro momento de la transcripción incluso Navarro llega a contarle a Fuentes Curbelo que el empresario en cuestión tiene la empresa a nombre de una hija porque «no puede estar su nombre en ningún lado, porque le debe un millón y pico de euros a Amancio Ortega (…) Y que él no ha pagado 40.000 euros».

La brigada de delitos tecnológicos de Policía Nacional que hizo el volcado de los dos teléfonos de Navarro Tacoronte registró en el primero de ellos un total de «63 Gigabytes de datos, entre ellos, 4.559 contactos, 1.651 documentos, 57.163 imágenes, 25.855 archivos de audio (parte de ellos grabaciones de varias horas de duración) y 1.717 vídeos». El otro tenía «5 Gygabytes de datos, entre ellos, 2430 contactos, 645 documentos, 49.863 imágenes, 13.843 archivos de audio y 1.441 vídeos».

Tanto el ex diputado Tito Berni, como Navarro Tacoronte son dos de los 12 investigados en el caso Mediador.