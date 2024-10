Bárbara Rey le dijo en clave a una amiga que su hijo haría las fotos a Juan Carlos: «Hoy tiene un examen»

Bárbara Rey hablaba en clave con su entorno sobre el encargo que le hizo a su hijo, Ángel Cristo Jr., de cara a la célebre cita el miércoles 22 de junio de 1994. Tal como constata una grabación inédita que desvela OKDIARIO, la vedette comentaba con Hortensia Blázquez, su vecina y confidente: «Hoy el mío [mi hijo] tiene un examen… unos nervios, tiene unos nervios desde anoche, terrible, es que claro…». A eso, la interlocutora replica: «Claro, claro, es normal, ¿qué vas a poner de comida hoy?». A la pregunta sobre el menú previsto de cara al encuentro con Juan Carlos I, Bárbara Rey se alarga durante varios minutos sobre la paella que le está preparando esa misma mañana: «Voy a hacer un arroz». «Ah, muy bien. Fenomenal», responde su vecina.

«Voy a hacer un arroz… sencillito. Voy a hacer un arroz de mmm… muslo de pollo, un poquito de cinta de lomo y unos trocitos… y unos trocitos de bacon», expone la ex amante del hoy rey emérito. Hortensia destaca: «Todo de carne…». A lo que Bárbara Rey agrega: «Sí. Y voy a poner unas alcachofitas, un poquito de berenjena… y calabacín, ¿qué te parece? Un poco de pimiento… y tengo ahí un bote de judiones de esos gordos… Que lo ponen mucho los valencianos… Y nada, una ensalada… he comprado un jamón muy bueno y un poco de lomo. Y buen vino, del 82, y… una ensalada».

Por otra parte, Bárbara Rey deja notar su interés en recibir encargos profesionales que le reporten dinero. «¿Y qué quieres que te diga… en qué estoy pensando? De… que a ver si me llaman esta gente de este trabajo del que me habían hablado… de una productora, a ver si me confirman… porque oye, yo tengo los nervios de punta…», indica en alusión directa a los programas de televisión que logró a cambio presuntamente de no contar las actitudes privadas del jefe del Estado. A continuación, hace un repaso los diferentes formatos en aquel entonces audiencia en Televisión Española, Antena 3, entre otras cadenas.

«Pues nada, me voy a poner cómoda, tampoco me voy a arreglar demasiado, me voy a arreglar un poquillo el pelo y me voy a tomar una cerveza con el sofrito, que ya lo tengo hecho ¿Me entiendes?», dice horas antes de ver a Juan Carlos I en su casa. «Lo que hago es dejar para el último momento rehogar el arroz y luego después le echo el agua, lo tapo con un papel plata y ahí lo dejo, ¿no? Es que como nunca lo hago con tanto tiempo no vaya a ser que se ponga peor, ¿no?», le pregunta a su amiga y vecina. En los preparativos con el encuentro con Juan Carlos I expone a su confidente: «Luego después ya te llamaré, porque a lo mejor nos vemos hoy».

«La puta más cara»

En este marco, Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos durante varios años. En uno de los audios del BárbaraLeaks que desvela OKDIARIO, la actriz y vedette afirma: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». «Le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo», agregó la artista. Este material fue entregado a Ricardo Martí Fluxá, quien fue secretario de Estado de Seguridad bajo el gobierno de José María Aznar entre 1996 y 2000.

Durante esa otra conversación con un intermediario de Zarzuela, la vedette expresa su temor por su vida y advierte que, si algo le sucede, el responsable será el monarca. Apelando al Rey con quien mantuvo una relación cercana por casi cuatro décadas, exclama: «A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí, y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer».

Según destapó este periódico, entre 1996 y 1997, agentes del antiguo Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depositaron grandes sumas de dinero en un banco de Luxemburgo para garantizar el silencio de Bárbara Rey. Estas operaciones secretas consiguieron evitar que entonces la vedette revelara su relación con el monarca y divulgara ciertos vídeos privados. La cuenta bancaria fue abierta en el Kredietbank Luxembourg en 1996, y tres meses después, se transfirió una primera suma de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), tal como documentó OKDIARIO, aunque Bárbara Rey siempre niega esa recepción de dinero.