Así justifica David Sánchez el alquiler de un piso antes de lograr su plaza: «No quería uno de turistas»

David Sánchez explicó el pasado viernes a la juez cómo gestionó la reserva de un piso a través de Airbnb. Tal como acredita el audio de su segunda declaración judicial, que desvela en exclusiva OKDIARIO, el hermano del presidente del Gobierno justificó su consulta inmobiliaria antes de confirmar que iba a ganar la oposición para saber los precios del mercado de Badajoz.

De esta forma, David Sánchez Pérez-Castejón ha expresado: «Si yo menciono que voy a ir a trabajar es para que me puedan ofrecer una renta, no de turista como es la plataforma para turistas, sino acorde con los salarios que rigen en la región», ha afirmado el investigado, defendiendo su actuación. «No me puedo presentar a un propietario sin poder asegurarle que yo voy a tener unos ingresos», ha defendido.

Cuando su abogado le pregunta si había mantenido otros contactos además de los recogidos en el informe de la UCO, Sánchez confirmó que esos eran los únicos.

Respecto a los diferentes números de teléfono asociados a su cuenta en Airbn, Sánchez aclaró que pertenecían a «un matrimonio ruso amigos míos, que andaba en el pasado en la gestión del apartamento», describiendo la interfaz como «una pantalla bastante sencilla, bastante elemental». Tal como desveló OKDIARIO, David Sánchez se lucró alquilando durante 9 años un piso del lujo en San Petesburgo con piano y jacuzzi.

Según confirmó su abogado, Emilio Cortés, David Sánchez no ha respondido a las preguntas formuladas directamente por la juez, amparándose en su derecho constitucional. A pesar de esto, Cortés señala que la declaración «ha ido muy bien» y que su cliente ha dado «las explicaciones que debía como consecuencia de las últimas imputaciones».

Un elemento clave es el correo en el que David Sánchez da por hecho que su amigo Luis Carrero, asesor de Moncloa, iba a ser seleccionado en unas oposiciones de la Diputación de Badajoz. El letrado defensor ha dicho que ese mensaje «fue una disfunción». «David entendió que la plaza ya estaba adjudicada. Esa plaza, era sabido, se iba a convocar y él confundió una cosa con la otra, simplemente».

Sobre la Oficina de Artes Escénicas, Cortés aclaró que su cliente ha mantenido lo mismo que dijo en su primera declaración: «El hecho de que la unidad administrativa se llamara oficina no significa que hubiera un edificio físico, sino que se mantenía en los mismos destinos de intendencia que le habían sido dados por la Diputación de Badajoz». El hermano de Sánchez ha tratado de aclarar que la Oficina de Artes Escénicas no tiene una oficina física asignada y, por el contrario, es «un paraguas de actividades e iniciativas».

El abogado confía en que no se abra juicio oral sobre este caso, argumentando que tras meses de investigación «no hay ningún indicio contra él, es que no hay nada, absolutamente nada contra él». Respecto a si pedirá nuevas diligencias, el letrado señaló que tendrá que valorarlo y «estudiar qué es lo que más le conviene a mi cliente ahora».

Acusaciones populares

Por su parte, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, que ejerce la acusación popular, ha calificado el caso como «grave» y «muy importante», asegurando que «afecta directamente a Moncloa» y «prueba la corrupción endémica del PSOE».

«Lo que hemos podido presenciar es una utilización de elementos, de personas directamente dirigidas desde Moncloa para, igual que en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ayudar directamente en el trabajo, en este caso, al hermano, a David Sánchez Pérez-Castejón», ha dicho.

Vox sostiene que a lo largo del procedimiento han comprobado «cómo el puesto se ha ido creando, amoldándose a las propias conveniencias del propio David Sánchez, incluso traspasando competencias y funciones que, desde luego, empezaban siendo coordinador de los conservatorios y cómo acaban en actividades transfronterizas y, además, financiadas por la Unión Europea».

«Se utilizan todas y cada una de las herramientas que tiene el PSOE a su merced, en este caso ahora desde el Gobierno, para su propia conveniencia, incluso para su propio aprovechamiento personal, como son las personas vinculadas con el presidente Sánchez», ha añadido Castro.