El hermano de Sánchez se lucró 9 años con este piso con piano y jacuzzi en el corazón de San Petersburgo

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano músico del presidente del Gobierno, se lucró al menos durante nueve años con el alquiler, a través de la plataforma Airbnb, de un coqueto apartamento con piano y jacuzzi en el centro histórico de San Petersburgo (Rusia). Así se desprende de la cuenta personal del imputado -por su enchufe en la Diputación de Badajoz- en esta compañía online de oferta de alojamientos, donde se hacía llamar Hermit, según la investigación judicial en marcha.

Este jueves se supo que David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, se interesó con el alias de Hermit por alquilar para él un piso en Badajoz antes de obtener la plaza de alto cargo en la institución provincial. En esa búsqueda, él mismo compartió con un testigo que se movería hasta este lugar desde San Petersburgo. El próximo 25 de abril tendrá que volver a declarar ante la juez.

En este contexto, ya no como usuario, sino como «anfitrión», el hermano de Pedro Sánchez publicitó en estos años la puesta a disposición de un piso en San Petersburgo para los usuarios de Airbnb. En concreto, según ha podido saber OKDIARIO, constan referencias de estancia en el mismo por parte de miembros de esta plataforma digital desde 2012 hasta 2021, es decir, nueve años.

«El apartamento está justo en Teatralnaya Ploschad (Plaza del Teatro), enfrente del mundialmente famoso teatro de ópera y ballet Mariinsky y del Conservatorio de Música de San Petersburgo. Así que prácticamente puedes saludar a Tchaikovsky y otros famosos compositores y artistas rusos desde tu ventana», reza la descripción de la estancia, que lleva el título «¡Mira el Cascanueces desde tu ventana!».

«Un amplio apartamento con piano de cola y todas las comodidades en el corazón del distrito de música clásica de San Petersburgo», dice la reseña, que además destaca que «en el baño, puedes relajarte en un jacuzzi, ducharte o hacer ambas cosas». «Relájate en el jacuzzi. Este es uno de los pocos alojamientos de la zona que ofrece este servicio», se añade.

«El apartamento es muy espacioso y cómodo, especialmente diseñado para un compositor contemporáneo expatriado. La sala de estar cuenta con un piano de cola, que puedes tocar si te apetece (incluso) más música. Los dos dormitorios tienen una cama tamaño king y dos camas individuales, cuatro personas en total. Hay un sofá en el salón y una cama inflable para un huésped adicional», prosigue la descripción.

Perfil del hermano de Sánchez en Airbnb.

«La cocina tiene todos los electrodomésticos y utensilios necesarios, así que lo único que necesitas es esa botella de vodka o vino francés… Mejor que sea español: las reproducciones taurinas de Goya en las paredes exigen ese sabor fiestero. En resumen, este es el lugar ideal para alojarse y vivir una verdadera experiencia de San Petersburgo como capital cultural de Rusia», remata la reseña.

Son numerosos los usuarios que dan las gracias en esta plataforma a «Hermit», el hermano de Pedro Sánchez, por su hospitalidad. «Me encantó tener un lugar con un piano de cola, un gran espacio y mucha luz. Hermit es un anfitrión muy receptivo y servicial. Tuve un pequeño problema de limpieza y él lo solucionó de inmediato. En general, me sentí como en casa y me habría quedado más tiempo, pero estaba reservado. Regresaría felizmente», decía, por ejemplo, un usuario en 2017.

Piano de cola en el salón del piso de San Petersburgo.

Se da la circunstancia de que David Sánchez, imputado por tráfico de influencias y prevaricación, entre otros delitos, reflejó en su declaración de bienes y actividades en la Diputación de Badajoz ser propietario de un inmueble en San Petersburgo, adquirido en 2001 por un precio de 42.056,32 euros.

En el marco de la investigación judicial, el famoso informe sin firma de la Agencia Tributaria hizo referencia a dicho inmueble señalando que «sólo se dispone de la información que consta en la citada declaración de bienes y actividades, por lo que no constan rentas obtenidas derivadas del mismo», se limitó a indicar el escrito de Hacienda.

El hermano de Sánchez y Nacho Duato

Tras obtener su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en (ICADE), el hermano de Pedro Sánchez decidió mudarse a San Petersburgo. Allí cursó Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal de Rimsky Korsakov. Más tarde, realizó otros estudios en ciudades como Lucerna (Suiza), Milán y Siena (Italia), participando como becado en diversos proyectos en Tokio (Japón) y Toulouse (Francia). Finalmente, obtuvo el puesto de director artístico en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo (Rusia).

Allí en Rusia coincidió con el afamado coreógrafo Nacho Duato para el que compuso una parte de la pieza musical Nunc Dimittis. Un episodio que recordó años después Duato en una entrevista para la publicación Vanity Fair, con revelación incluida sobre las propiedades de Azagra: «Su padre me dijo: ‘Está estrenando composición en el Conservatorio Rachmaninov, por qué no lo saludas’. Era guapísimo, más que Pedro. Leía mucha poesía. Su padre le había comprado un piso. Entablamos amistad y me hizo una composición, pero hemos perdido el contacto», contó el coreógrafo en 2020. Duato ya conocía al padre, Pedro Sánchez Fernández, de la etapa de éste como gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo del Ministerio de Cultura.

Baño del inmueble con el deseado jacuzzi.

No sería la primera vez que el padre del jefe del Gobierno está detrás de la compra de un inmueble a nombre de David Azagra. El citado informe de Hacienda revela que éste adquirió un palacete a reformar en Elvas (Portugal) el 10 de febrero de 2023 tras recibir una donación de 240.000 euros de su padre sólo un mes antes. Pedro Sánchez Fernández ha tenido vinculación hasta hace unos años con la empresa de plásticos Playbol SA.