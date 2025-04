El mail que revela que el hermano de Sánchez se diseñó un puesto a medida para ascender en la Diputación

La creación del puesto de trabajo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz está en el punto de mira de la juez Beatriz Biedma, así como su posterior modificación, a finales de 2022. La juez sospecha que la Diputación, presidida por el PSOE, amoldó este puesto a las preferencias personales del hermano de Pedro Sánchez. Un correo electrónico al que ha tenido acceso OKDIARIO revela que uno de los colaboradores de Sánchez, Ángel Seco, participó en la transformación del cargo de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que supuso ventajas para el músico.

En concreto, Seco remitió a cargos de la Diputación la ficha cumplimentada con detalles sobre el nuevo puesto que se asignaría a David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. «Emilia (y Manuel), buenos días! Os detallo los pendientes de Ópera Joven: en la ficha de creación nuevo puesto de trabajo: hay muchos apartados que son de RRHH, en nuestro caso sólo es el final y lo he hecho escueto y amplio a la vez. Luego lo miramos por si consideras o nos dicen que se añada algo más o modifique», escribió el ayudante de Sánchez el 21 de octubre de 2022, en pleno proceso de transformación del cargo. A ello, Manuel Candalija responde: «Ok, Ángel. Gracias tío. Un abrazo».

En el apartado al que se refería Seco constaban, en concreto, las funciones asignadas al puesto y la justificación, «la consolidación y crecimiento del programa Ópera Joven, u la diversificación y aumento de las actividades, además de la ampliación de alianzas con otras instituciones y la expansión transfronteriza».

Ángel Seco asistía a David Sánchez en sus distintos proyectos en la Diputación de Badajoz. Su nombre salió a colación en el interrogatorio de la juez al hermano del presidente socialista.

«¿Puede decir los nombres con quien trabaja usted habitualmente todos los días?», quiso saber entonces la magistrada. Sánchez respondió: «Bueno, bastante con Ángel Seco». «¿Quién es este señor, Ángel Seco? ¿Qué puesto tiene?», prosiguió la juez, a lo que el músico respondió titubeante: «Bueno, pues yo con él he trabajado extensivamente en el diseño de…, pues… de todo, todo tipo de actividades, incluso de los propios conservatorios. Él también luego me ha asistido en la conformación de todo lo que son las líneas estratégicas del programa de Ópera Joven, porque ahora la verdad es que es un programa bastante extenso. Tiene retransmisiones en vía streaming, tiene conferencias, tiene las propias producciones de ópera en tres líneas».

David Sánchez también señaló a Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que, como reveló OKDIARIO, estaba a su servicio. En su comparecencia ante la juez, Sánchez no supo ni siquiera precisar dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas, que entonces dirigía. «Pues no le podría decir, vamos, me imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora», se limitó a responder.

«Modificación» del puesto

La juez quiere desentrañar las circunstancias en las que se produjo la transformación del cargo de coordinador de conservatorios al de jefe de la supuesta Oficina de Artes Escénicas.

Esta modificación centró la atención de varios cargos de la Diputación de Badajoz en octubre de 2022. Desde el gabinete de Presidencia de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y ahora también imputado, se instó a «no hacer mención» a la «creación» de un nuevo puesto, sino presentarlo como una simple «modificación» del cargo que ya tenía porque, de esta forma, se evitarían «muchos problemas, no sólo de justificación, sino de provisión». Así, David Sánchez fue designado jefe de la Oficina de Artes Escénicas -que ahora no sabe identificar- sin proceso ni trámite alguno. El cambio de cargo fue aprobado por Presidencia, sin que mediase «negociación» alguna.

«Sabía que era para él»

La juez Biedma investiga las circunstancias que rodean la creación de los cargos ocupados por David Sánchez. En una de sus resoluciones, la juez destaca que el hermano del presidente del Gobierno hizo gestiones a través de la plataforma Airbnb para alquilar una vivienda en Badajoz antes de ser contratado en la Diputación: «Una vez analizada la documentación aportada por el testigo, se comprueba que el perfil Hermit tiene asignada una foto que corresponde claramente a David Sánchez; que en la petición de alquiler, de fecha 26 de junio de 2017, se hace referencia a que me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital; y que está ‘buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses (3-4 en principio)’ pero interesándose también por un alquiler más prolongado».

«La fecha es fundamental», señala la magistrada, «porque el 26 de junio fue el día justo anterior a la entrevista que se le realizó a David Sánchez en el procedimiento de adjudicación del Puesto de Coordinador de actividades de los Conservatorios, por lo que, en dicha fecha, parece ser que ya sabía que el puesto iba a ser para él».