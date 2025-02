El hermano de Sánchez oculta que trabajó para una filarmónica de un ayuntamiento socialista

La polémica sobre el currículum de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, suma un nuevo capítulo. La hemeroteca recoge que dirigió fugazmente la Orquesta Filarmónica Ciudad de Alcorcón (OFCA) en 2010, una experiencia profesional que no figura en su trayectoria oficial pese a estar documentada en programas de conciertos de la época, tal como ha comprobado OKDIARIO.

Según consta, por ejemplo, en el programa del concierto de fin de curso celebrado el 20 de junio de 2010 en el Teatro Municipal Buero Vallejo de Alcorcón, David Sánchez, bajo el nombre artístico de David Azagra, dirigió la interpretación de la «Sinfonía Simple» de Benjamin Britten al frente de la OFCA, una agrupación musical que había nacido apenas un año antes.

La orquesta, fundada en marzo de 2009 por antiguos alumnos del Conservatorio «Manuel de Falla» de Alcorcón, comenzó su andadura como un proyecto autogestión sin director, denominándose inicialmente «Orquesta de Antiguos Alumnos de Alcorcón». Posteriormente, evolucionó hasta convertirse en la «Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Alcorcón» y finalmente en la «Orquesta Filarmónica Ciudad de Alcorcón», coincidiendo con la incorporación de Azagra como director.

Fuentes cercanas a la institución señalan a OKDIARIO que la Escuela Municipal de Música de Alcorcón, estrechamente vinculada a la orquesta, mantenía en aquella época «fuertes conexiones» con el PSOE local, llegando a ser considerada por algunos como una «sede informal» del partido en el municipio. Pedro Botías, profesor del centro y ex gerente de la Orquesta de RTVE durante diez temporadas, ejercía como asesor artístico de la agrupación y era una figura clave en la gestión de la escuela.

La omisión de esta experiencia profesional en el currículum oficial de David Sánchez cobra especial relevancia en el contexto de la actual controversia sobre su nombramiento como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, un puesto que, según han denunciado diversos medios, le fue adjudicado de forma teledirigida por el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE regional.

Durante su etapa en la OFCA, la orquesta realizó actuaciones en diversos espacios de la Comunidad de Madrid, incluyendo Moncloa y Aravaca, con un repertorio que abarcaba tanto obras clásicas como contemporáneas. Sin embargo, esta actividad musical no aparece reflejada en la biografía profesional que David Sánchez ha presentado en sus posteriores nombramientos.

La revelación de esta experiencia profesional no documentada se suma a las dudas ya existentes sobre la trayectoria internacional que David Sánchez se atribuye, incluyendo actuaciones en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo que no han podido ser verificadas por medios independientes. No ha quedado rastro en Internet sobre ese trabajo en Rusia. Su web personal, que contenía información sobre su carrera artística, fue eliminada en 2017, coincidiendo con su incorporación a la Diputación de Badajoz.

Recientemente, David Sánchez ha presentado su dimisión como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que se hará efectiva en mayo de 2025. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha atribuido esta decisión a la «persecución» de medios de comunicación y organizaciones de ultraderecha, mientras él mismo se encuentra implicado en una investigación judicial sobre las irregularidades en la adjudicación de dicho puesto.

Reacciones

«Se va un gran profesional», declaró Gallardo en rueda de prensa en Mérida tras notificar su dimisión el hermano del presidente Sánchez. Gallardo ha lamentado que personas «que han decidido no estar en política, por el simple hecho de que sus familiares sean políticos, se ven en el escarnio absoluto». El dirigente socialista ha explicado que David Sánchez le comunicó personalmente su decisión argumentando que «no podía seguir en las circunstancias en las que, hiciera lo que hiciera, nada iba a servir, sólo perjudicar a la institución provincial».

La renuncia se produce mientras la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, profundiza en la investigación sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno. La magistrada ha ordenado recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue también la creación del puesto de su colaborador y ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, en la Diputación. Una figura en esta trama novelesca que desveló OKDIARIO.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado el caso como «ejemplo perfecto de lo que ha sido el socialismo» en la región, donde «han hecho y deshecho lo que les ha dado la gana». Guardiola ha señalado que le ha «parecido vergonzoso la autopsia televisada que se ha hecho de una agencia de colocación, como ha sido la Diputación de Badajoz».

Por su parte, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación, Ricardo Cabezas, ha defendido la labor de David Sánchez al frente del proyecto Ópera Joven, que según ha asegurado «seguirá» adelante. Cabezas ha lamentado que «simplemente por tener los apellidos que tiene» haya tenido que ser «una víctima de esta jauría de fascistas».

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha asegurado que el puesto «se fabricó» con «conocimiento pleno» de Gallardo, mientras que el abogado de Manos Limpias considera que «se va corroborando» que «hubo irregularidades» tanto en el proceso de selección como en el cumplimiento del trabajo.

La consejera de Cultura del Gobierno regional, Victoria Bazaga, ha lamentado en el Parlamento regional que el caso esté «afectando a la imagen» de Extremadura, que «está copando la atención mediática nacional en asuntos bastante turbios y lamentables».