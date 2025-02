La juez abre la puerta a imputar al asesor de Moncloa que trabajaba para el hermano de Sánchez

La juez Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Sánchez por su puesto en la Diputación de Badajoz, no descarta la imputación del asesor Luis Carrero, que trabajaba en la Presidencia del Gobierno mientras hacía también labores para el programa Ópera Joven, dirigido por David Sánchez. Así lo apunta en uno de sus últimos autos, en el que reclama además información a La Moncloa sobre el contrato de este asistente.

«La necesidad de su declaración y en qué calidad procesal deba hacerlo se determinará una vez se hayan recibido y valorado los expedientes administrativos relativos a la creación de sus plazas y su contratación», sostiene Biedma.

La juez estaba a la espera de la documentación que había reclamado a Moncloa y a la Diputación de Badajoz para tomar la decisión. En concreto, de Presidencia quería conocer los contratos laborales firmados, su fecha de inicio y final, y el motivo y fecha de la extinción de su relación laboral.

Según la respuesta a la magistrada conocida este jueves, Carrero ocupó un puesto de trabajo eventual como «personal de confianza» con nivel 30, adscrito al Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno, bajo la dependencia de Óscar López. Se trataba de un cargo de «vocal asesor», que ejerció entre marzo de 2020 y diciembre de 2023.

«Querido hermanito»

OKDIARIO reveló un mail clave en la investigación. En él, el asesor Luis Carrero se dirigía así a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Por entonces, Carrero desempeñaba su actividad profesional en el Palacio de La Moncloa. En concreto, adscrito a la Unidad de Mensajes del Gabinete de Presidencia del Gobierno, bajo la dirección superior de Óscar López.

Este correo, que ha dado un vuelco a la investigación, está fechado el 9 de julio de 2022. El asesor colaboraba con el hermano de Pedro Sánchez en un proyecto para promover sus óperas en Portugal. OKDIARIO reveló también las negociaciones con el Ministerio de Cultura para poner en marcha este plan, cuantificado en seis millones de euros. El departamento, dirigido por Miquel Iceta, firmó un protocolo con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura el 12 de abril de 2023 para dar impulso a este plan.

Entre otras gestiones, Sánchez y Carrero colaboraron estrechamente para poner en marcha varios proyectos relacionados con el programa de óperas del hermano de Sánchez. En otra ocasión, como también desveló este periódico, David Sánchez entabló contacto directo con el gabinete del entonces presidente de Portugal, António Costa, para una propuesta de colaboración transfronteriza con cargo a fondos de la UE. El asesor de Moncloa también le ayudó a diseñar este proyecto.

OKDIARIO ha ido revelando igualmente distintos correos intercambiados entre David Sánchez y su secretario. En ellos, se revela que Sánchez usaba al asesor de Moncloa para rastrear subvenciones a las que podría optar con su programa. Carrero le facilitó un listado de las ayudas directas, a dedo, del Ministerio de Cultura. Todo ello, desde Presidencia. También se ocupaba incluso del diseño de sus programas de mano.

Carrero fue contratado, a finales de 2023, por la Diputación de Badajoz como jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas. Ambos conversaron también sobre este fichaje, aún cuando no había sido aprobado definitivamente.

«En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo», le dijo Sánchez a Carrero.

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».