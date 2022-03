Un nuevo vídeo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha puesto en evidencia su valentía y su desafío al imperialista ruso Vladímir Putin, pero el último ha sobrepasado los límites de los que ha difundido hasta el momento, porque en el que ha publicado esta madrugada en sus redes revela su ubicación en Kiev: «No me escondo», asegura.

La grabación comienza cuando Zelenski muestra lo que se ve desde la ventana de las dependencias en las que se encuentra, lo que da la idea clara de dónde está. De hecho, él mismo desvela la dirección: «Me quedo aquí en Kiev, en la calle Vankova».

«Aquí está Kiev por la noche. Nuestras oficinas. Es lunes por la noche. Nos acostumbramos a decir que el lunes es un día difícil», dice Zelenski, quien aparece con la camiseta verde caqui a la que nos tiene acostumbrados, bajo una sudadera del mismo color. «Hay una guerra en mi país, así que, para nosotros, todos los días son lunes», añade, mientras se graba a sí mismo con un móvil en la mano y se pasea por varias estancias hasta que llega a su despacho.

En su última alocución, que, como todas, trata de elevar la moral de sus conciudadanos, asegura que: «Me quedo aquí en Kiev, en la calle Vankova. No tengo miedo y no me escondo de nadie. Me quedaré en Ucrania mientras sea necesario para ganar esta guerra por la patria». No cabe duda de la ubicación de Zelenski.

Siguen los bombardeos

Los bombardeos han continuado esta madrugada en varias ciudades, sobre todo en Sumy, donde varias casas han sido destruidas en el centro de la ciudad de Sumy dejando al menos diez muertos, entre ellos niños, según ha confirmado el jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dimitro Zhivitskii.

«Ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Estas son casas particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños», ha dicho, según han confirmado las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

Zhivitskii ha informado a través de su perfil oficial de Facebook que también habría habido bombardeos en zonas residenciales en Bititsia y Ojtirka. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, así como diferentes médicos, estarían evaluando la situación y trabajando en el terreno para apagar los incendios y socorrer a los heridos.