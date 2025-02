Trump elogia a Abascal en la cumbre de los conservadores en EEUU: «Haces un gran trabajo»

Donald Trump ha elogiado este sábado al líder de Vox Santiago Abascal. «El líder del partido de Vox de España. Gracias, Santiago Abascal», ha señalado durante su intervención, incluyendo al español en una sucesión de líderes de extrema derecha a los que ha mostrado su gratitud. «Estás haciendo un gran trabajo», ha añadido Donald Trump este sábado de Washington. Entonces, Santiago Abascal se ha levantado de su asiento para agradecer al presidente de Estados Unidos el gesto de haberle mencionado en público en la cumbre de los conservadores en Estados Unidos, conocida como Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), celebrada en Maryland.

El líder de Vox, Santiago Abascal, participó el jueves pasado en esta conferencia. Entonces, expresó su deseo de que no se impongan los aranceles planteados por Estados Unidos, pero también recalcó que los verdaderos gravámenes que pesan sobre las economías europeas son el Pacto Verde y otras partidas «abusivas». «Las verdaderas cargas a nuestra economía no son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación ‘woke’. Esa es nuestra ruina», destacó en la jornada inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Entre otros participantes, también han estado la congresista republicana de Wyoming Harriet Hageman, la gobernadora de Arkansas Sarah Huckabee Sanders, el presidente argentino Javier Millei, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, el secretario del Interior Doug Burgum y la congresista de Nueva York Elise Stefanik, elegida por Trump para embajadora ante la ONU.

El vicepresidente Vance, el aliado clave de Trump, Elon Musk, Kari Lake y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, entre otros, también hicieron comentarios durante la conferencia de cuatro días.

Santiago Abascal ha regresado a este conferencia este año en 2025, en la que ya participó el año pasado. Entonces, ambos se fotografiaron con el pulgar levantado en señal de complicidad. El líder de Vox además fue el único político español que estuvo invitado a la ceremonia de la toma de posesión en Washington el pasado 20 de noviembre.

Trump vuelve a demostrar que cuando quiere dirigirse a un líder político español busca a Abascal.

‼️ ÚLTIMA HORA Donald Trump agradece al líder de la oposición española, Santiago Abascal, su trabajo contra la izquierda y el globalismo en España. ¡Exitazo de VOX y de Santiago Abascal! 👏🏻🇪🇸 pic.twitter.com/9rj9sv2fqm — VOX por España 🇪🇸 (@VOXpEspana) February 22, 2025

Este año en esta conferencia los votantes conservadores han mostrado su apoyo al vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance. En un sondeo de opinión realizado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, han votado que creen que Vance se convertirá en el candidato presidencial del Partido Republicano en el ciclo electoral de 2028.

Uno de los momentos más destacados del discurso de Trump en la CPAC se ha producido cuando ha mencionado la eliminación de las políticas woke DEI (diversidad, equidad e inclusión): «Notifiqué a todos los funcionarios de la DEI que su trabajo había sido eliminado», ha destacado Trump sobre el personal del gobierno que trabaja en políticas de diversidad, equidad e inclusión.