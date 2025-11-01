Salvaje pelea en Mánchester entre un joven de origen inmigrante y dos ‘trans’

Vídeo viral este sábado 1 de noviembre de una violenta pelea entre varios jóvenes, dos de ellos trans y uno de origen inmigrante, ha desatado el caos en la ciudad de Mánchester (Reino Unido). Según testigos, el enfrentamiento comenzó por motivos aún desconocidos y terminó con la intervención de la policía local. Las autoridades informaron que se investiga lo ocurrido y que ninguno de los implicados sufrió heridas graves. Como se puede ver en las imágenes, un joven de origen inmigrante graba a dos mujeres trans. Posteriormente, empiezan los golpes entre ellos.

El vídeo de la pelea con dos trans en Mánchester, difundido ampliamente en redes sociales, ha reabierto el debate sobre la convivencia y el respeto en una de las ciudades más diversas y comprometidas con la inclusión del Reino Unido. Mánchester cuenta con una de las comunidades trans más activas y solidarias del Reino Unido, con numerosos grupos y eventos que promueven la inclusión, la defensa de derechos y la conexión social.

En cambio, se han visto en diferentes ocasiones enfrentamientos entre las minorías en Reino Unido. Por ejemplo, destaca que en una ocasión en el pasado cuando inmigrantes musulmanes que se manifestaban a favor de la causa Palestina pegaron a otro que intentó unirse con una bandera del colectivo LGTBIQ+.

Según Europa Solidaria Sin Fronteras (ESSF), en Reino Unido, la izquierda se ha mantenido en silencio durante años ante la homofobia islámica. En un documento publicado en 2023, titulado Reino Unido: El silencio de la izquierda ante la homofobia islámica, se documenta una serie de casos en Reino Unido de homofobia dentro de las comunidades musulmanas contra el colectivo LGTBIQ+.

En el documento, se explica que «en Gran Bretaña, los musulmanes británicos describen a los homosexuales como inmorales». En este sentido, «los musulmanes británicos opina que la homosexualidad debería ser ilegal».

Los países musulmanes con mayor aceptación de la homosexualidad son Uganda (12%), Mozambique (11%) y Bangladés (10%). En los otros 37 países de mayoría musulmana, menos del 10% considera aceptable la homosexualidad.

Grupos de apoyo y sociales

TransForum Manchester. Grupo de apoyo y debate para personas transgénero, no binarias y de género no conforme, así como para sus parejas, familiares y amistades.

Grupo de apoyo y debate para personas transgénero, no binarias y de género no conforme, así como para sus parejas, familiares y amistades. Trans Mutual Aid Manchester. Organización dirigida por personas trans que ofrece apoyo, asesoramiento y sentido de comunidad, con un enfoque en la colaboración con otros grupos marginados.

Organización dirigida por personas trans que ofrece apoyo, asesoramiento y sentido de comunidad, con un enfoque en la colaboración con otros grupos marginados. Trans Pride Manchester. Entidad dedicada a apoyar, defender y celebrar a la comunidad trans y no binaria en el Gran Mánchester, creando espacios seguros y promoviendo la concienciación.

Entidad dedicada a apoyar, defender y celebrar a la comunidad trans y no binaria en el Gran Mánchester, creando espacios seguros y promoviendo la concienciación. Rainbow Noir . Grupo social para personas LGBTQ+ negras, asiáticas y de minorías étnicas (BAME).

. Grupo social para personas LGBTQ+ negras, asiáticas y de minorías étnicas (BAME). Forge . Grupo de apoyo y social para hombres trans y personas no binarias asignadas mujer al nacer (AFAB).

. Grupo de apoyo y social para hombres trans y personas no binarias asignadas mujer al nacer (AFAB). Mxer. Grupo social para personas no binarias mayores de 18 años, con encuentros tanto en línea como presenciales.

Grupo social para personas no binarias mayores de 18 años, con encuentros tanto en línea como presenciales. justdothethingmcr . Comunidad DIY/Hazlo Juntas para mujeres trans y personas transfemeninas.

. Comunidad DIY/Hazlo Juntas para mujeres trans y personas transfemeninas. Trans Bare All (TBA) . Grupo centrado en explorar la sexualidad, la positividad corporal y el bienestar emocional dentro de la comunidad trans.

. Grupo centrado en explorar la sexualidad, la positividad corporal y el bienestar emocional dentro de la comunidad trans. akt. Organización benéfica que apoya a jóvenes LGBTQ+ sin hogar y que desarrolla el Trans Pathway Project, un programa de ayuda para jóvenes trans y no binaries en Mánchester.

