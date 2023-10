Un hombre que se presentó en la manifestación en Londres a favor de la causa palestina con la bandera LGTBI tuvo que salir corriendo después de que le rompieran su símbolo arco iris y le agredieran. Una imagen que representa las incongruencias de las protestas que se están celebrando estos días en capitales europeas y en Estados Unidos en contra de Israel tras la masacre del grupo terrorista de Hamás el pasado 7 octubre, orquestada por Irán, cuando asesinaron a civiles, entre ellos ancianos, mujeres y niños, y soldados.

⬇️ The scene in a political demonstration in London. A group of protesters took down the Pride Progress flag and trampled on it. 😂 Seriously, #QueersforPalestine. What is wrong with you?pic.twitter.com/0NbijWOylo — Proud Anti-taxxer 💕 (@shalom08) October 21, 2023

Queers for Palestine

El movimiento Queer for Palestine ha intentado sumarse a la causa palestina de una solución de dos estados (Palestina e Israel) dentro del conflicto árabe-israelí que comenzó en 1947. Prueba de ello ha sido que en Londres se hayan presentado a la manifestación por la causa palestina con bandera LGTBI. Sin embargo, la homosexualidad es tabú en el mundo árabe y musulmán. En particular, se castiga con la pena de muerte en Arabia Saudí, Yemen, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Brunei e Irán. Es ilegal en los territorios palestinos. Incluso, Hamás ha llegado a castigar con la tortura y la ejecución a un líder terrorista, Mahmoud Ishtiwi, acusado de «impuro» (homoseuxal).

I can’t stop thinking of the sign waved in #Warsaw Saturday “Keep the World Clean of” next to a #StarOfDavid. Okay, they claim they didn’t target #Jews as such, only that sinful state, undeserving-of-living #Israel. But did it not occur to Polish radical leftists who led the… pic.twitter.com/fLBTFw8HK0 — Yo’av Karny (@YoavKarny) October 22, 2023

Entre otras de las imágenes que se han visto incongruentes estos días, destaca una pancarta con una papelera que reza «Mantén el mundo limpio» con una Estrella de David en una papelera en una manifestación en la ciudad de Varsovia (Polonia). Allí los Nazis construyeron uno de los peores ghettos durante la Segunda Guerra Mundial hacinando a 400.000 judíos, que murieron de hambre y por trabajos forzados. Una imagen que sorprende después de que en el Holocausto murieran exterminados tres millones de judíos polacos.

La noche de los cristales rotos

Estos días también se han producido escenas que han recordado a la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), cuando la propaganda Nazi orquestó ataques de la sociedad alemana contra comercios y hogares judíos que parecieran espontáneos. Una estrategia que parece repetirse después de que los líderes terroristas de Hezbollah hayan llamado al «viernes de la ira» y al «miércoles de la ira» en los que los árabes y musulmanes deban atacar a la población judía y dirigirse a atacar Israel.

En Barcelona, se ha atacado un hotel por el hecho de que su propietario fuese judío, recordando al Kristallnacht, de noviembre de 1938.

Anti-Israel protesters today attacked a hotel in Barcelona owned by a Jewish businessman pic.twitter.com/nol8NcJQT2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2023

En Berlín, se han marcado en las casas de los judíos sus fachadas con la Estrella de David. Unos señalamientos que se producen después de que los israelíes residentes en la ciudad hayan denunciado un aumento de los ataques por parte de los partidarios de la causa palestina tras el devastador ataque terrorista perpetrado por Hamás desde la Franja de Gaza.