Al menos tres militares de EEUU muertos y 25 heridos en un ataque con un dron en Jordania

Al menos tres militares estadounidenses han muerto este domingo asesinados y 25 han resultado heridos en un ataque terrorista de un dron lanzado por terroristas financiados por Irán en Jordania, cerca de la frontera con Siria, según ha informado el Pentágono.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, que se ha desplazado en Columbia (Carolina del Sur) este domingo haciendo campaña, ha sido informado por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el principal asesor adjunto de seguridad nacional, Jon Finer. El presidente de Estados Unidos ha reconocido a través de un comunicado que el ataque ha tenido lugar «contra nuestras fuerzas estacionadas en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Aunque todavía estamos recopilando los hechos de este ataque, sabemos que fue llevado a cabo por grupos radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak».

«Los tres militares estadounidenses que hemos perdido eran patriotas en el sentido más elevado de la palabra. Nuestra nación nunca olvidará su sacrificio final. No duden de que haremos rendir cuentas a todos los responsables en el momento y la forma que elijamos», ha terminado el presidente de Estados Unidos a través de un comunicado tras el ataque con el dron en Jordania.

Éste es el primer ataque en el que mueren militares estadounidenses en Oriente Próximo desde el inicio de la actual escalada de la crisis a raíz de la respuesta de Israel en la Franja de Gaza tras la masacre terrorista del 7 de octubre.

