Tres meses de la masacre de Hamás: así enseñó Irán a los terroristas a utilizar misiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel han encontrado en Gaza prueba presentadas este domingo de cómo Irán ha enseñado a los terroristas de Hamás a utilizar y desarrollar misiles guiados de precisión, entre otros, cuando se cumplen tres meses de la masacre del 7 de octubre de Hamás en Israel.

Los soldados han presentado pruebas de «componentes que demuestran que terroristas de la organización terrorista de Hamás estudiaron bajo orientación iraní cómo operar y construir componentes de precisión y armas estratégicas», según el Ejército de Israel, como se puede ver en este vídeo.

Bajo dirección iraní, funcionarios de Hamás aprendieron a construir y operar componentes de misiles de precisión y armas estratégicas. Esto fue indicado por hallazgos en un sitio de producción de armas en un túnel de 100 metros de Hamás, en Daraj Tuffah, en el norte de Gaza. pic.twitter.com/ux7V0KdB17 — FDI (@FDIonline) January 7, 2024

El arsenal de Hamás se compone de cohetes no guiados, misiles guiados antitanque, pequeños drones explosivos, drones submarinos cargados de explosivos y misiles antiaéreos que se pueden disparar desde el hombro que no son eficaces contra la aviación israelí, según el Ejército de Israel. En otros casos, se han recuperado guías o mensajes de dispositivos electrónicos con conexiones con la República Islámica de Irán.

Ya a finales de 2022, Teherán alentó las amenazas en Cisjordania utilizando al grupo terrorista de Yihad Islámica Palestina. Después de orquestar la masacre de Hamás del 7 de octubre, Irán ha involucrado al grupo terrorista chií de Líbano Hezbollah y a los terroristas hutíes de Yemen.

La Brigada 179, la unidad Yahalom y la Flotilla 13 de la Marina Israelí completaron una actividad dirigida hacia un complejo de Hamás en el centro de Gaza, donde identificaron varias aperturas de túnel que llevan a una red de cientos de metros de túneles de Hamás. 1/2 pic.twitter.com/fJudRPwXZx — FDI (@FDIonline) January 4, 2024

Operación terminada en el norte de Gaza

Israel ha dado por terminada la operación en el norte de Gaza tras la caída de Daraj Tuffah, considerada el último bastión de Hamás en el norte de Gaza tras hacerse con Yablia y la ciudad de Gaza.

El coronel Yair Zuckerman ha declarado que «estamos en Daraj Tuffah junto con nuestros equipos de combate integrados. En los últimos días, hemos encontrado al enemigo, muchas células, infraestructura [terrorista] y trampas explosivas. Hemos encontrado túneles defensivos y plataformas de lanzamiento de cohetes, desde aquí mismo».

La invasión de Daraj Tuffah se ha dividido en dos fases en sendas semanas de combates. En los primeros días, los combates han sido más intensos, con ataques mucho más organizados por parte de los terroristas de Hamás.

Durante la segunda fase, los terroristas de Hamás han empezado a huir por zonas subterráneas. Ya durante el viernes y el sábado, el Ejército de Israel ha tomado una zona en la que Hamás había instalado 30 plataformas para lanzar cohetes y desde donde han disparado cohetes sobre Ashkelon y hacia Ashdod.

🔴ELIMINADOS:

Comandante del Batallón Nuseirat de Hamás, Ismail Siraj y su Subcomandante Ahmed Wehbe. Durante la invasión y masacre de Hamás del 7 de octubre, el Batallón Nuseirat fue responsable del ataque en el Kibutz Be’eri y otras comunidades Israelíes. pic.twitter.com/kPJLlh33XR — FDI (@FDIonline) January 6, 2024

Ataques de Hezbollah desde Líbano

En el norte, el grupo terrorista chií Hezbollah ha disparado este domingo unos 15 cohetes desde Líbano contra Israel, algunos de los cuales han caído cerca del puesto militar de Astra, en el monte Hermón, y al menos uno ha impactado directamente en Metulla, aunque no ha causado heridos. Las defensas aéreas de las Fuerzas de Israel no han derribado los cohetes porque no había civiles cerca.