Las Fuerzas de Defensa de Israel han revelado este domingo el mayor túnel de ataque de Hamás descubierto, en el norte de la Franja de Gaza, cerca del paso fronterizo de Erez con Israel. El túnel tiene una longitud de unos cuatro kilómetros y unos 50 metros de profundidad. Como se puede ver en este vídeo, una verdadera estructura subterránea por la que pueden pasar vehículos militares. El contralmirante Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí, ha indicado que «se han gastado millones de dólares en este túnel, cientos de toneladas de cemento y mucha electricidad. En lugar de gastar todo ese dinero, el cemento o la electricidad en hospitales, escuelas, viviendas u otras necesidades de los habitantes de Gaza», para el que además se han utilizado tuneladoras introducidas de contrabando en la Franja.

Israel ha encontrado una entrada al túnel de Hamás a sólo 400 metros del paso fronterizo de Erez, que hasta el ataque de Hamás del 7 de octubre facilitaba la entrada de civiles palestinos en Israel para trabajar y recibir atención médica.

Israel ha señalado que el túnel de Hamás tiene varias ramificaciones y cruces, además de tuberías, electricidad y líneas de comunicación. En algunas partes del túnel, las tropas encontraron puertas blindadas, destinadas para impedir la entrada de las tropas israelíes.

Israel ha asegurado que la supervisión de esta gran red la ha llevado Mohamed Sinwar, hermano del líder terrorista Yahya Sinwar, señalando también la construcción de túneles bajo las casas de vacaciones de los altos dirigentes de Hamás, así como un pozo situado bajo la cuna de un bebé en el norte de la Franja.

En este vídeo, se puede ver al hermano del terrorista de Hamás Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, ir en un coche que atraviesa el importante túnel descubierto hoy por los militares.

The IDF reveals footage obtained from the Gaza Strip showing senior Hamas commander Muhammed Sinwar, the brother of Hamas leader Yahya Sinwar, in a car driving through the major tunnel revealed earlier today by the military. pic.twitter.com/PPr0jOSKSp

Este domingo han circulado en redes sociales vídeos en los que se ve a los terroristas de Hamás, robando camiones que transportan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto, mientras los convoyes de ayuda empezaban a entrar en el enclave palestino a través del paso fronterizo de Kerem Shalom por primera vez desde el estallido de la guerra el 7 de octubre.

Starting today (Dec. 17), UN aid trucks will undergo security checks and be transferred directly to Gaza via Kerem Shalom, to abide by our agreement with the US.

This will increase the daily volume of humanitarian aid entering Gaza and being delivered to the people of Gaza. pic.twitter.com/NuFMxmBjvW

— COGAT (@cogatonline) December 17, 2023