Al menos un muerto y tres heridos tras el choque entre dos helicópteros en el monte Everest

Al menos una persona ha muerto y tres personas más han sido heridas este martes por la colisión de dos helicópteros en pleno monte Everest. Entre los heridos figuran un hombre neozelandés y los dos pilotos, mientras que el fallecido era un turista de 47 años de nacionalidad hindú. El accidente ocurrió a pocos kilómetros del Campo Base de la montaña y en la época alta de senderismo en Nepal.

Los helicópteros pertenecían a Fishtail Air y Air Dynasty, y ahora la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) ha comenzado una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. La primera aeronave, con matrícula 9N-AJR, procedía de Gorakshep (Nepal) con pasajeros a bordo. La empresa confirmó que se trataba de evacuados de la zona del Everest. Por su parte, el segundo aparato, identificado como 9N-AOD, había despegado del aeropuerto de Lukla (Nepal) al transportar mercancías. Los heridos del accidente han sido llevados al Hospital Mediciti, en Katmandú.

El vídeo difundido en redes sociales muestra cómo el Air Dynasty, a la vez que descendía, choca contra el Fishtail Air, que intentó aterrizar desde el lado opuesto. Mientras tanto, en tierra, varias personas corrieron para ponerse a salvo.

@dom_lucre A helicopter collision near Mount Everest in Nepal has left one person dead and three others injured. https://t.co/eZeUyl0Rec — Curio 𝑿 (@curious_X_) November 3, 2026

La víctima se llamaba Vasant Kumar Balaramaramadu. Todos los heridos han sido identificados: Shailesh Krishna Patel, pasajero de 49 años, neozelandés de origen indio; Rabindra Prajapati, piloto del Fishtail Air; y Prajwal KC, piloto de Air Dynasty. Al inicio, los informes iniciales apuntaban a un número menor de heridos, pero después se ampliaron por los dos pilotos.

Aviación Civil ha emitido un comunicado en el que ha trasladado el pésame a los allegados de los fallecidos y ha deseado «una pronta recuperación» para los heridos. También ha declarado que «a partir de los hechos, el análisis y las conclusiones que se deriven de dicha investigación, se adoptarán las medidas oportunas y correctivas y conforme a la legislación vigente».