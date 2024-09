Israel también descabeza a Hamás en Líbano: mata a su líder tras bombardear su casa

Israel también ha descabezado a Hamás en Líbano: el Ejército israelí ha eliminado a Fatá Sharif, alias Abú al Amin, según han confirmado los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica este lunes. El líder de la milicia libanesa ha muerto en un bombardeo junto a varios miembros de su familia.

El terrorista, al que Hamás se ha referido como «el mártir Fatá Sharif», se encontraba en su vivienda en el campamento de Al Bass, en el sur de Líbano, cuando éste fue bombardeado. Estaba acompañado por su esposa, Umaya Ibrahim Abdulhamid; su hijo Amin Fatá Sharif y su hija Uafa Fatá Sharif, según la información de Filastin, el medio palestino vinculado a Hamás.

«El hermano Abú Amin ha fallecido como un mártir en la sagrada batalla de la Inundación de Al Aqsa, en el camino de los líderes de nuestro movimiento de nuestro pueblo martirizado, tras una carrera dedicada al servicio del pueblo palestino, su lucha legítima y su justa causa», han indicado los terroristas. Con Inundación de Al Aqsa, hacen alusión a los atentados que cometieron el pasado 7 de octubre de 2023 en Israel: «Lamentamos la muerte del líder del movimiento en Líbano y miembro de su cúpula en el extranjero, el mártir Fatá Sharif».

También la Yihad Islámica ha trasladado sus condolencias públicamente por la muerte del líder terrorista como consecuencia de «este crimen atroz llevado a cabo por fuerzas enemigas contra una vivienda y sus residentes», han declarado tras denunciar lo que consideran un «bombardeo terrorista». «Es puro odio», han añadido. Además, han acusado a la sociedad internacional de «animar al enemigo a continuar sus crímenes».

A Teacher and a Terrorist:

Hamas Lebanon declared today that its leader in Lebanon, Fath Essharif, was killed in an Israeli airstrike in Tyre.

Fath Essharif was a principal and head of the @UNRWA teachers’ association in Lebanon.

UNRWA, which was informed about his terror… pic.twitter.com/mzjnXpSc4d

— Israel ישראל (@Israel) September 30, 2024