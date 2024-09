Israel bombardea el centro de Beirut y mata a tres líderes del Frente Popular de Palestina

Un ataque de Israel en Beirut (Líbano) este domingo ha provocado la muerte de tres líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Esto fue confirmado mediante un comunicado del propio grupo palestino, asegurando que las tres víctimas son: Muhammad Abdul Aal, miembro del buró político del Frente y jefe del departamento de seguridad militar; Imad Awda, miembro del departamento militar del Frente y su comandante militar en el Líbano; y el líder Abdul Rahman Abdul Aal.

«El Frente Popular para la Liberación de Palestina, al despedir a sus heroicos líderes mártires, les promete a ellos y a todos los mártires de nuestro pueblo y nación que continuará el camino de la lucha y la resistencia hasta que la ocupación sea barrida, sin importar cuánto tiempo tome y sin importar cuán grande sea la guerra», agregaron en el comunicado.

Por su parte, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre este ataque, ya que en su último comunicado, el Ejército israelí se limitó a nombrar los últimos ataques contra objetivos de Hezbolá en Líbano, sobre todo los llevados a cabo en el área de Bekaa, al este del país.

«Durante las dos últimas horas, el Ejército atacó decenas de objetivos terroristas de Hezbolá en el área de Bekaa incluidos decenas de lanzadoras y edificios que almacenaban armas», indicaron en el texto. «El Ejército continúa operando para degradar y desmantelar las capacidades de Hezbolá», indicaron.

De igual manera, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este sábado 28 de septiembre la eliminación del líder supremo del grupo terrorista Hezbolá, Hassan Nasrallah. Según la información aportada por Israel, fue alcanzado en los intensos bombardeos que lanzaron durante la tarde y noche del viernes en los suburbios de la zona sur de Beirut, bastión de la organización.

«Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo», publicaron las FDI en su cuenta de la red social X. Con esta operación, y con la confirmación del descabezamiento de Hezbolá, todo el cuadro de mando del grupo ha sido eliminado. Ya no hay dirección en la organización, puesto que los segundos escalones también han sido eliminados.

Con su muerte, Israel culmina la operación contra la cúpula de la organización. La pasada semana fue eliminado Ibrahim Aqil, jefe de operaciones de Hezbolá, así como sus once comandantes de fuerzas regionales y unidades de adiestramiento. Un golpe que ha dejado a la milicia sin capacidad operativa real sobre el terreno y prácticamente sin posibilidad de organizar ataques de envergadura contra Israel.

