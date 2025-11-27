Israel concluye la última autopsia de las víctimas de los atentados de Hamás: «Los animales no hacen eso»

Tras la autopsia practicada durante cinco horas y media a los restos mortales de Dror Or, el último de los rehenes que fue secuestrado por Hamás, recién recuperado por Israel, el director del Centro de Medicina Forense de Israel, Ricardo Ajman, denuncia el «salvajismo» y «ensañamiento» practicado por los terroristas de Hamás, de quienes afirma: «No son animales, porque los animales no harían eso».

Ajman, que ha dirigido las autopsias e identificación de cerca de 1.200 personas asesinadas tras el brutal atentado perpetrado por la organización terrorista Hamás, el pasado 7 de octubre de 2023, confiesa que «llevo desde 2001 practicando autopsias tras atentados terroristas en el Estado (Israel) y es la primera vez que veo algo así».

Ajman relata que, desde el punto de vista profesional, «uno entiende lo que está viendo, si sufrió, porque no fue rápido… y qué fue lo que esa persona pasó». Los profesionales se han topado con ensañamiento contra personas vivas y contra los cuerpos sin vida, con mutilaciones de genitales y de mamas, cuerpos calcinados, niños de corta edad estrangulados y todas las atrocidades que le llevan a concluir a Ajman que los terroristas «no han tenido un respeto mínimo con el ser humano».

Al director de Medicina Forense de Israel, Ricardo Najman, se le quiebra la voz cuando recuerda la única ocasión en la que rompió a llorar y tuvo que suspender una autopsia a una niña de entre 10 y 12 años, cuyo cadáver estaba en muy mal estado. «Le tomé la mano y me dije: puede ser mi hija». Pensaba, según confiesa, en sus hijos menores, de 4 y 9 años. En opinión de Ajman, el brutal ataque terrorista del 7-O «nos ha afectado a todos y el que diga que no miente, o es un robot».

Enojo con autoridades españolas

Este forense, nacido en Argentina y afincado en Israel, está documentando cuidadosamente todos y cada uno de los casos de las cerca de 1.200 víctimas de Hamás en el brutal atentado del 7-O, para confrontar suspicacias e incredulidades y para que la comunidad internacional sepa y compruebe los actos atroces de los terroristas de Hamás.

Ricardo Ajman no acierta a comprender ciertas actitudes y posiciones políticas con respecto al pueblo de Israel, entre las que le duele, en especial, la mantenida por «algunas autoridades» españolas. No menciona nombres ni cargos, pero sí subraya que se siente profundamente enojado con aquellos que «desde la madre patria» están liderando posturas de enfrentamiento hacia Israel, en lugar de centrar sus reproches a los terroristas de Hamás.