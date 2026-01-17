«Delcy Rodríguez puede engañar un tiempo a Donald Trump, pero no mucho». La advertencia de Ramón Guanipa, hijo del ex gobernador del Zulia y ex número dos de Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, es contundente: el régimen chavista está mintiendo sobre las supuestas excarcelaciones masivas de presos políticos para «poner una buena cara ante el presidente Trump».

En una entrevista exclusiva para OKDIARIO, Ramón desmonta la mentira de la vicepresidenta chavista que asegura haber liberado a 426 presos políticos: «100% es mentira. El régimen ha mentido durante toda su trayectoria en el país y cada vez lo hacen más porque están cada vez más apretados. Obviamente ella necesita poner una buena cara ante el presidente Trump».

El engaño a la familia Guanipa

Cuando Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea chavista, anunció la excarcelación de todos los presos políticos, el nombre de Juan Pablo Guanipa empezó a circular entre fuentes fidedignas. «Muchas fuentes empiezan a asegurar que él va a salir e incluso fuentes muy serias», relata Ramón, quien viajó inmediatamente desde su ciudad a Caracas creyendo que recuperaría a su padre tras ocho meses de secuestro.

La realidad fue un golpe demoledor: «Al llegar obviamente era falso, no había sido liberado y no sólo no había sido liberado, sino que no había expectativa de liberación. La información era: no tenemos, no sabemos nada, no nos dicen nada».

Los números desmienten a Delcy

Ramón es taxativo con las cifras del régimen: «Apenas van 100 en cuestiones de una semana, entonces eso te quiere decir que van a cuentagotas». Una cantidad que dista mucho de los 426 que proclama Delcy Rodríguez ante la comunidad internacional.

«Si no son presos políticos, entonces ¿por qué los están excarcelando? Porque si son presos comunes, si se comprobó que cometieron un delito, pues hay un sistema de justicia que supuestamente funciona. Pero eso te demuestra cómo ellos manejan las narrativas y juegan con eso a diestra y siniestra», explica Ramón exponiendo la contradicción del régimen.

Sin debido proceso tras ocho meses

Juan Pablo Guanipa, quien fue número dos de María Corina Machado en las elecciones y estuvo presente cuando secuestraron al reportero de OKDIARIO en Venezuela, estuvo escondido 11 meses antes de su detención. Desde entonces, su familia vive un calvario: «Nunca tuvo ni ha tenido debido proceso ni acceso a su abogado privado. Nosotros solamente tuvimos una visita a los 40 días de secuestrado. Luego no hubo más visitas, no hubo ningún tipo de garantías de nada».

El único contacto que mantiene Ramón con su padre es indirecto: «Lo único que tú tienes es llevarle la comida y que el policía de turno te diga ‘No, él se encuentra bien’. Ese es tu fe de vida y tu fe de todo».

Para Ramón, el régimen chavista es consciente de su debilidad ante Washington: «Saben que han cometido crímenes, saben que mienten, saben que las personas que están en esas cárceles son inocentes y saben que si Estados Unidos les está diciendo que estas son las condiciones para trabajar y ellos quieren salvar su pellejo, tienen que seguir las condiciones, tienen que aceptarlas».

La conclusión es clara: «Ellos no están en el momento de negociar. Ellos tienen que aceptar lo que Estados Unidos dice. Por eso yo doblo la apuesta con Estados Unidos y digo que ellos son nuestros principales aliados».

El hijo de Guanipa advierte directamente al presidente Trump: «Con todas sus capacidades, con todas sus fortalezas, con todos sus recursos, yo estoy seguro de que él está consciente de esto». Es decir, consciente de que Delcy miente sobre las liberaciones.

«Mi padre no saldrá arrodillado»

Pese a los ocho meses de encierro, Ramón conoce bien la determinación de su padre: «La primera cosa que él me dijo es que él no iba a salir arrodillado y no iba a salir agradeciendo a nadie que tuviese que ver con este gobierno, que él no iba a salir convertido en opositor funcional o alguien que ‘bueno, te debo mi libertad’. No es un favor».

«Mi padre va a salir y va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo un férreo opositor a este régimen, va a seguir siendo un luchador por la libertad. Mi padre no es alguien a quien ellos vayan a quebrar, hagan lo que hagan», sentencia Ramón.