El Gran Museo de Egipto abre sus puertas: los secretos de Tutankamón al descubierto

Egipto ha abierto finalmente las puertas del Gran Museo de Egipto en las afueras de El Cairo, marcando un hito en la preservación y exhibición de su rica historia, muy cerca de las pirámides de Giza. La inauguración se ha realizado este sábado 1 de noviembre. El martes 4 de noviembre se abrirán sus puertas al público. Este sábado han acudido a la inauguración jefes de Estado y Gobierno, entre ellos, ha viajado hasta Egipto el Rey Felipe VI. Considerado «un evento excepcional en la historia de la cultura y la civilización humana», el museo se ubica a pocos kilómetros de las pirámides de Giza y ocupa 24.000 metros cuadrados de espacio de exposición permanente, tras más de dos décadas de planificación y construcción. Egipto pretende revitalizar su economía con este museo.

El gobierno egipcio y organismos internacionales han tenido que emitir diferentes alertas de precaución de viaje, debido a riesgos de seguridad en ciertas zonas. Los ataques terroristas en diferentes hoteles en Egipto a lo largo de los últimos años han afectado a la industria del turismo.

Zonas de mayor riesgo

Las autoridades destacan que la frontera con Libia y el norte del Sinaí presentan riesgos elevados para los viajeros. Estas regiones han sido escenario de conflictos armados, actividad terrorista y presencia militar, por lo que se recomienda evitarlas estrictamente. Además, se aconseja a los turistas mantenerse informados sobre la situación de seguridad antes de planificar cualquier desplazamiento hacia estas áreas.

La colección completa de Tutankamón por primera vez

Entre los mayores tesoros del museo destacan dos salas dedicadas a la colección completa de Tutankamón. Por primera vez desde que el arqueólogo británico Howard Carter descubriera la tumba del joven faraón en 1922 en Luxor, más de 5.000 artefactos —joyas, estatuas, muebles, utensilios y el icónico sarcófago dorado— se exhiben juntos. La sensación de ver estas piezas reunidas es incomparable, como viajar en el tiempo hasta el corazón de la civilización faraónica.

Collared oxen being led by a man, possibly for sacrifice Old Kingdom, 5th Dynasty, c. 2414-2375 B.C. Scene from the eastern wall of the double mastaba of PtahHotep & AkhetHotep (D64), North-Western Necropolis of Saqqara Read more: https://t.co/73o6goqOlO pic.twitter.com/bTM1qqxExD — Egypt Museum (@egyptomuseum) June 15, 2025

12 galerías para recorrer cinco mil años de historia

El museo alberga 12 galerías principales, que presentan antigüedades desde la prehistoria hasta la época romana. Organizadas por eras y temáticas, permiten a los visitantes seguir la evolución de Egipto y apreciar la riqueza de su legado cultural. Cada sala está diseñada para sumergir al visitante en la vida cotidiana, la religión, el arte y la política de los antiguos egipcios.

Drones Illuminate the Night Sky Ahead of the Grand Egyptian Museum’s Opening: ✨ As the #GrandEgyptianMuseum prepares to open its doors on November 1st, mysterious drones have been seen gliding over the #GizaPlateau, casting radiant images of #AncientEgypt’s most beloved… pic.twitter.com/PbQLxSWM1g — Egypt Museum (@egyptomuseum) October 31, 2025

Infraestructura y acceso: un museo pensado para el visitante

El Gran Museo de Egipto destaca por su infraestructura. Carreteras pavimentadas, una estación de metro en construcción frente al museo y el Sphinx International Airport, ubicado a 40 minutos al oeste de El Cairo, facilitan el acceso. Desde el atrio, una escalera de seis pisos flanqueada por antiguas estatuas conduce a las principales galerías, mientras que un puente conecta el museo con las pirámides de Giza, permitiendo recorrer a pie o en vehículos eléctricos ambos iconos de la civilización egipcia.

Impulso económico y turismo

El museo forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar la economía egipcia y el sector turístico. En 2024, unos 15,7 millones de turistas visitaron Egipto, contribuyendo con alrededor del 8% del PIB. El gobierno espera atraer hasta 30 millones de visitantes anuales para 2032, utilizando la afluencia turística para generar divisa extranjera y financiar importaciones esenciales como combustible y trigo.

Una experiencia inmersiva en historia y tecnología

El Gran Museo de Egipto combina exposiciones tradicionales con tecnología de vanguardia y espacios interactivos, permitiendo a los visitantes aprender, explorar y conectar con la historia de manera profunda. Más allá de su valor económico, se ha convertido en un proyecto de preservación cultural sin precedentes, que une la grandeza del pasado con la creatividad del presente.

Un destino imprescindible

Con sus colecciones de renombre mundial, su arquitectura moderna y su enfoque inmersivo, el Gran Museo de Egipto se perfila como un destino imprescindible para los amantes de la historia, la cultura y el arte. Desde los tesoros de Tutankamón hasta las galerías que recorren cinco mil años de civilización, cada rincón invita a un viaje fascinante al corazón de la antigua Egipto, dejando una impresión que perdura mucho más allá de la visita.