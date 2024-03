Rusia celebrará elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo, que ganará el presidente Vladimir Putin, salvo imprevistos. El líder del Kremlin, que lleva más tiempo en el poder desde Josef Stalin, disfrutará de otro mandato de seis años. Las elecciones presidenciales en se celebrarán, como se ha indicado con anterioridad, del 15 al 17 de marzo, que también se pueden votar por internet. El ganador de las elecciones tomará posesión en mayo. Las votaciones también se celebrarán en los que se conoce como nuevos territorios, que corresponden a partes de Ucrania controladas por las fuerzas rusas y sometidas a la legislación rusa después de la invasión de Rusia en Ucrania.

En Rusia hay 112,3 millones de personas con derecho a voto en las elecciones presidenciales. Otros 1,9 millones de personas tienen derecho a voto en el extranjero y 12.000 en Baikonur, cosmódromo que el Kremlin alquila en Kazajstán. Generalmente, suelen votar en torno a entre 70 y 80 millones de personas. La participación en 2018 fue del 67,5%.

Los diferentes candidatos que se enfrentan a Putin son el comunista Nikolai Kharitonov, Leonid Slutsky, líder del nacionalista Partido Liberal Democrático, y Vladislav Davankov, del partido Nuevo Pueblo.

Boris Nadezhdin, candidato antibelicista, no ha podido presentarse, al igual que Yekaterina Duntsova. Aquí se puede consultar la lista de los candidatos a las elecciones presidenciales en Rusia, donde se ofrecen perfiles detallados de las diferentes candidaturas.

Vladimir Putin

Nacido en San Petersburgo durante la Unión Soviética, cuando la ciudad se llamaba Leningrado, Putin, de 71 años, antiguo teniente coronel del KGB, fue nombrado presidente en funciones por Boris Yeltsin el último día de 1999. Ganó las elecciones presidenciales de 2000 con el 53,0% de los votos y las de 2004 con el 71,3%.

En 2008, Dmitri Medvedev se presentó a las elecciones presidenciales y Putin fue primer ministro como primer ministro. En 2012, ganó con el 63,6% de los votos en las elecciones presidenciales de 2012 y en las de 2018 con el 76,7%.

Elecciones 15-17 marzo

Las votaciones comenzarán este viernes, 15 de marzo, como se ha indicado con anterioridad y terminarán el domingo, 17 de marzo. Es la primera vez en unas elecciones presidenciales rusas que las urnas estarán abiertas durante tres días en lugar de uno.

Rusia ya ha utilizado esta manera de votar en el referéndum de 2020 sobre las reformas constitucionales orquestadas por Putin para permitirle presentarse a dos mandatos más. Entonces, la oposición acusó al Kremlin de fraude al ampliar la jornada a tres días con el objetivo de modificar los resultados a medida de Putin.

Ausencia de Navalni

En estas elecciones, falta el gran opositor de Putin Alekséi Navalni, que murió el pasado 16 de febrero en una de las peores cárceles rusas en el Círculo Polar Ártico. Principal líder de la oposición rusa y enemigo más acérrimo del presidente Vladimir Putin, fue enterrado el 1 de marzo en un suburbio bajo fuertes medidas de seguridad. Navalni, que cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo, fue trasladado en diciembre desde su antigua prisión en el centro de Rusia a una colonia penal de régimen especial, el nivel de seguridad más alto.

¿Elecciones fiables?

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha denunciado este jueves que las elecciones presidenciales en Rusia no serán «libres ni justas», dado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no cuenta con rivales competitivos porque sus principales opositores están en la cárcel, en el exilio o fueron asesinados».

«Unas elecciones libres y justas son fundamentales para cualquier democracia. Y las elecciones en Rusia no serán libres y justas. Porque ya sabemos que los políticos de la oposición están en la cárcel, algunos han sido asesinados y muchos están en el exilio», ha asegurado el jefe político de la OTAN en una rueda de prensa en Bruselas con motivo de la presentación del informe anual de la alianza.

El ex primer ministro noruego ha avanzado que los comicios no serán competidos y no contará con las condiciones democráticas mínimas. «Para que las elecciones sean libres y justas, se necesita competencia, que haya listas diferentes, un debate abierto y contar con prensa libre e independiente», ha afirmado.

Como se ha destacado con anterioridad, Rusia se dirige este viernes a las urnas en el marco de unas elecciones históricas que se prolongarán durante tres días, en las que el presidente ruso vuelve a partir como favorito ante la ausencia de una oposición real y también se podrá votar por internet. La lista de candidatos a la Presidencia se ha visto reducida a cuatro después de que Boris Nadezhdin, el único candidato crítico con la guerra en Ucrania, quedara fuera de la carrera electoral.