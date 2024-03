Desafío a Putin: miles de personas acuden al entierro de Navalni en Moscú coreando su nombre

Bajo una fuerte presencia policial, miles de personas han acudido en Moscú este viernes al entierro de Alekséi Navalni coreando su nombre en la capital de Rusia. Esta despedida en masa del principal opositor de Vladímir Putin representa un desafío para el presidente de Rusia, que espera renovar su mandato en las elecciones presidenciales dentro de dos semanas sin grandes oponentes tras la muerte de Navalni, en una de las peores cárceles de Rusia, en el Ártico, que todavía no se ha determinado, aunque el Kremlin ha dictaminado que ha sido por «causas naturales».

Su equipo ha reconocido que varias iglesias de Moscú se han negado a celebrar el funeral de Navalni, que hizo de los últimos años de su vida una cruzada contra la corrupción del gobierno en Rusia y organizó protestas masivas contra el Kremlin, al que los líderes occidentales han culpado de su muerte. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho responsable de forma directa a Vladímir Putin. El equipo de Navalni ha conseguido el permiso de la Iglesia del Icono de la Madre de Dios Alivia Mis Penas.

Antes del entierro, las imágenes del interior de la iglesia han mostrado un ataúd abierto con el cuerpo de Navalni cubierto de flores rojas y blancas, y a sus padres, Lyudmila y Anatoly, sentados junto a él.

Cuando han sacado el féretro de Navalni del coche fúnebre y lo han llevado al interior de la iglesia antes del entierro, la multitud que esperaba fuera ha roto el silencio en un respetuoso aplauso y luego coreó: «¡Navalni! ¡Navalni!». Otros han gritado: «¡Tú no tenías miedo, nosotros tampoco!». Posteriormente, se ha escuchado: «¡No a la guerra!», «¡Rusia sin Putin!» y «¡Rusia será libre!».

⚡️A video shot from above shows a huge crowd of people chanting ‘Navalny’ and marching to the cemetery pic.twitter.com/kuP2Wu0hV0

Navalni ha sido enterrado en el cementerio Borisovskoye, ubicado a las afueras del sureste de la capital tras una breve ceremonia ortodoxa rusa, en la que una inmensa multitud ha esperado fuera de la iglesia, como se ha indicado con anterioridad, mientras se les escuchaba corear el nombre de Navalni. La Policía antidisturbios ha levantado barricadas tanto en la iglesia como en el cementerio, aunque no se han producido detenciones.

La viuda de Navalni, Yulia, a la que no se le ha visto en el funeral este viernes, le ha agradecido a través de redes sociales «26 años de felicidad absoluta», en referencia a su matrimonio. «No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré hacerlo de forma que tú, ahí arriba, estés orgulloso de mí y feliz por mí», ha escrito este viernes día de su funeral, servicio que se ha celebrado después una batalla con las autoridades para que entregasen el cuerpo del opositor ruso.

Entre los asistentes había diplomáticos occidentales, se han encontrado la embajadora de Estados Unidos Lynne Tracy, y los aspirantes a la Presidencia de Rusia Boris Nadezhdin y Yekaterina Duntsova.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha instado a los congregados en Moscú y otros lugares a no infringir la ley, afirmando que cualquier «concentración (masiva) no autorizada» constituye una violación, ya que miles de personas han querido rendir homenaje al opositor de Putin en diferentes puntos de Moscú.

Memorials in memory of Navalny are continuing to be built all over Moscow pic.twitter.com/UBbe7qvlmo

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024