Rusia establece que Navalni, principal opositor de Putin, ha muerto de «causas naturales»

Rusia ha establecido que la muerte del principal opositor del presidente Vladimir Putin, Alekséi Navalni, ha sido por «causas natural», según ha confirmado este jueves su portavoz, Kira Yarmysh, que se puede leer en el certificado de defunción. «El informe médico de defunción mostrado a la madre de Alekséi Navalni afirma que las causas de la muerte fueron naturales», ha explicado su portavoz, que ha hecho responsable al Kremlin de la muerte del opositor y político ruso.

La madre de Alekséi Navalni, Lyudmila Navalnaya, ha indicado que le han llevado «en secreto» al depósito de cadáveres para ver el cuerpo de su hijo. Además, el Kremlin, al que también ha hecho responsable del pasado envenenamiento de Alekséi Navalni, ha intentado obligarla a celebrar el funeral secreto por su hijo.

«Acabo de salir del edificio del Comité de Investigación de la ciudad de Salekhard. He pasado allí casi un día sola, a solas con investigadores y criminólogos. Sólo han dejado entrar al abogado esta tarde. Ayer por la tarde me llevaron en secreto a la morgue, donde mostraron a Alekséi», ha explicado Navalnaya sobre la ciudad rusa de Salekhard, situada en el círculo polar ártico, hasta donde se ha trasladado a Navalni después de que muriera en la cárcel el pasado 16 de febrero.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha indicado que no estaba «ni sorprendido ni indignado», al tiempo que ha culpado de forma directa a Putin: «No sabemos exactamente qué ocurrió, pero no hay duda de que la muerte de Navalni ha sido el resultado de algo que han hecho Putin y sus amigos».

El Kremlin ha destacado que no ha tenido nada que ver con la muerte de del político, el cual investiga las circunstancias. De momento, como se ha indicado con anterioridad, han establecido que su muerte se ha producido por «causas naturales». Mientras, el presidente Vladimir Putin no se ha pronunciado al respecto, que durante su Presidencia varios políticos, disidentes y denunciantes han muerto de forma prematura o repentina.

Diferentes líderes internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como se ha indicado anteriormente, han reconocido que consideran a Putin responsable de la muerte de Navalni, el cual sobrevivió a un intento de envenenamiento en 2020.

La Casa Blanca ha destacado que está planeando una ronda de sanciones rusas, específicamente vinculadas a la muerte de Navalni, que se anunciarán este viernes. Reino Unido ha congelado ya los activos de seis jefes de prisiones rusos a cargo de la colonia penal del Ártico donde ha muerto Navalni. Además, se les va a prohibir viajar a Reino Unido, convirtiéndose en el primer país que impone sanciones por su muerte.