Putin advierte que «está preparado» para una guerra nuclear y su televisión señala a países europeos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que su país «está preparado desde el punto de vista técnico» para una guerra nuclear y ha asegurado que las capacidades con las que cuentan las fuerzas rusas son «más modernas» que las del resto de países del mundo.

«Desde un punto de vista técnico y militar, estamos preparados, desde luego. Las tropas están en un estado constante de preparación para el combate. Nuestra tríada nuclear es más moderna que cualquier otra. Sólo nosotros y los estadounidenses tenemos una tríada así», ha sentenciado.

Asimismo, ha señalado que, aunque otros países «están desarrollando todos sus componentes, eso no significa que estén preparados para entrar en una guerra nuclear mañana». «¿Quieren entrar? Estamos preparados», ha advertido.

Así se ha expresado en una entrevista con la cadena de televisión Rossiya 1, en la que también ha dicho que sólo Rusia y Estados Unidos cuentan «con una tríada nuclear así». «En términos de misiles y cabezas, tenemos aproximadamente una paridad, pero los nuestros son más modernos», ha reiterado.

Respecto al uso de las armas nucleares en Ucrania, se ha preguntado para qué necesitan usar «armas de destrucción masiva» si no hay «esa necesidad», indicando que no se lo ha planteado hasta la fecha.

Así las cosas, ha afirmado que es importante que Rusia mantenga su capacidad para defenderse ante cualquier tipo de amenaza. «Nadie nos tendrá en cuenta si no podemos defendernos. Las consecuencias serían catastróficas para el Estado ruso. Nuestros hijos no tendrían un futuro, ya que seríamos un país de tercera o cuarta fila», ha explicado.

Por otra parte, ha indicado que el Ejército de Rusia desplegará tropas y sistemas de armas cerca de la frontera con Finlandia tras su entrada en la OTAN. «Dependía de ellos, y han decidido. No teníamos tropas allí, pero ahora las tendremos. No había sistemas allí, pero aparecerán», ha recalcado.

Amenaza en la televisión rusa

Además de la amenaza de Putin sobre una guerra nuclear, la televisión del Kremlin ha señalado a varios países de la OTAN. El presentador de la cadena pública Vladímir Solovyov ha preguntado a los invitados de su programa sobre los países que podrían ser objetivo de un ataque de ruso.

«La cuestión no es si usar o no armas nucleares, la cuestión es contra quién. Se habla a menudo de Francia o Gran Bretaña», ha dicho Andrey Sidorov, uno de los participantes en el espacio televisivo de Rossiya 1. A lo que el presentador ha añadido: «Francia, Alemania, Polonia Gran Bretaña, ¿no?».

Tras esto, Sidorov ha agregado que «hay otro países que presenta un peligro», haciendo referencia a Estados Unidos. «Representa una amenaza existencial para Rusia».

Precisamente, en los últimos días el presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado a los países aliados de Ucrania a «no ser cobardes» frente a potencias que buscan ser «imparables». Ello, después de deslizar la posibilidad de enviar tropas a territorio ucraniano.

«Nos acercamos a un momento de nuestra Europa en el que nos convendrá no ser cobardes», ha expuesto Macron en un discurso ante la comunidad francesa en República Checa. «Tendremos que estar a la altura de la historia y de la valentía que implica. Es también nuestra responsabilidad», ha agregado.

Asimismo, ha dejado claro que su país no quiere poner «ningún límite» en su apoyo a Kiev respecto a la invasión rusa. Unas declaraciones a las que ya se ha referido Putin afirmando que «aquellos países que dicen que no tienen líneas rojas respecto a Rusia deben entender que Rusia no tendrá líneas rojas respecto a ellos».