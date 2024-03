Un avión militar ruso se estrella con 15 personas a bordo cerca de Moscú tras un incendio en el motor

Un avión militar ruso se ha estrellado en la provincia de Ivánovo, cerca de Moscú, tras sufrir un incendio en el motor. El Ministerio de Defensa de Putin ha confirmado que a bordo viajaban 15 personas.

El siniestro se produjo sobre las 13:00 (hora local), después de que uno de los motores de la aeronave se incendiase durante el despegue. A bordo viajaban 15 personas, en concreto ocho tripulantes y siete pasajeros.

Tras el incendio del motor, la aeronave se ha acabado precipitando contra una zona boscosa cerca de un cementerio en el norte de la capital regional, a menos de 300 kilómetros de Moscú. El piloto ha intentado reconducir el avión y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo, pero fue incapaz de enderezar el rumbo y evitar que el aparato se estrellara.

En el vídeo grabado que acompaña a estas líneas, grabado por un testigo, se puede ver cómo empieza a arder los alerones del Il-76 justo antes de la colisión.

La comisión de investigación del mando central de las Fuerzas Aéreas rusas ya se ha desplazado al lugar para esclarecer las causas del siniestro, que ha coincidido con un ataque masivo con drones por parte de Ucrania contra una decena de regiones rusas.

/1. Russian Il-76 caught fire in the air in the Ivanovo, Russia. The aircraft crashed as a result. 700km to the Ukraine borders pic.twitter.com/o911gqtvwz

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 12, 2024