Echan del hemiciclo a una senadora de Australia por llevar un burka: «Tengo derecho a vestir como quiera»

El uso del burka ha revolucionado la actualidad política en Australia, donde una senadora ha sido expulsada del hemiciclo por usar la vestimenta islámica que oculta el rostro de las mujeres. Pauline Hanson, del partido conservador Una Nación, se ha presentado este martes en el senado con la vestimenta de modestia para las mujeres, con la que el Islam enfatiza la castidad femenina y evita que puedan atraer al prójimo.

El senado ha suspendido a la conservadora por un periodo de una semana por entrar al pleno con burka. Pauline Hanson perseguía con su vestimenta reivindicar la prohibición del velo, el hiyab y el burka en los lugares públicos de Australia. Precisamente por ello, y por las críticas que tachan a la senadora de xenófoba por defender esta prohibición, Hanson ha señalado al resto de políticos de la Cámara por su «hipocresía» al afearle el uso del burka, cuando realmente «no existe código de vestimenta alguno para entrar en el hemiciclo».

Por su parte, varios senadores han tildado de «racista y xenófobo» el gesto de la conservadora, mientras que ella les ha recordado su libertad para asistir vestida como quiera al pleno. «Tengo derecho a llevar lo que yo quiero, incluido un burka», ha declarado, en alusión a la inexistencia del código de vestimenta. Es más, ésta no es la primera vez que Hanson utiliza este reclamo para pedir la prohibición de la prenda islámica, dado que ya hizo lo mismo en el año 2017, cuando también acudió al hemiciclo cubierta con un burka.

Penny Wong, ministra de Exteriores del Gobierno del Partido Laborista, ha acusado a Pauline Hanson de «vilipendiar a toda una religión entera con sus actos». Además, le ha exigido que pida disculpas a todos los musulmanes por «reírse» de ellos, a su entender.

A pesar de ello, Hanson ha mantenido su postura. «He defendido aquello en lo que creo y lo seguiré haciendo», ha argumentado durante una rueda de prensa, en la que ha aprovechado su comparecencia ante los medios para reivindicar una vez más la prohibición del burka.