El aeropuerto irlandés de Dublín ha anunciado que la Terminal 2 ha sido evacuada este sábado como una «medida de seguridad» tras una «alerta de seguridad» que se produjo alrededor de las 11:30 hora local, una más tarde en España. Sin embargo, no se han conocido más detalles acerca de los motivos de esta incidencia. Todo ello en el mismo día en el que se ha producido un ciberataque coordinado contra los aeropuertos de Bruselas, Berlín o Heathrow (Londres).

Este incidente ha paralizado los sistemas de facturación y embarque en aeropuertos clave de Europa. Miles de viajeros se han visto afectados, y las operaciones aéreas se han sumido en un caos en esas ciudades europeas.

Según informan las entidades gestoras, el ataque se ha dirigido contra un proveedor externo de servicios tecnológicos compartido por múltiples instalaciones, lo que provocó la interrupción de procesos automatizados como el check-in y el control de pasajeros.

Aunque no se ha atribuido el ciberataque a los aeropuertos a un grupo específico, expertos en ciberseguridad sugieren que podría tratarse de un ransomware o un intento de disrupción estatal, similar a incidentes previos en infraestructuras críticas. Los equipos técnicos trabajan para restaurar los sistemas, pero la recuperación podría extenderse horas o días, recordándonos la vulnerabilidad de las redes digitales en el transporte global.

Entre los más afectados se encuentran el aeropuerto de Bruselas (Zaventem), donde Brussels Airport confirmó el incidente y alertó sobre un «gran impacto en el calendario de vuelos», el Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo y el de Heathrow en Londres. En estos hubs, las operaciones se vieron obligadas a realizarse de forma manual, lo que derivó en colas interminables, retrasos de hasta varias horas y la cancelación de decenas de vuelos programados para el sábado 20 de septiembre.

Heathrow, el más transitado de Europa, ha informado de un «problema técnico en un proveedor externo» que afectó a aerolíneas como British Airways y Lufthansa, exacerbando el desorden en uno de los fines de semana más concurridos del año.

El aeropuerto Berlín-Brandeburgo ha publicado un breve aviso en su web en el que subraya que «debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación». «Trabajamos para una solución rápida», añade.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros de los aeropuertos afectados por el ciberataque verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de desplazarse, y solo acudir si se confirma la operatividad.

Afectación en España

Este sábado, Aena ha confirmado que algunos aeropuertos españoles están sufriendo retrasos con motivo del ciberataque. Aún así, la compañía de infraestructuras aeroportuarias ha tranquilizado a los viajeros.

«En los aeropuertos españoles no hay incidencias en estos momentos», a excepción de aquellos que operan «vuelos con origen o destino de estos aeropuertos». Por tanto, algunos pasajeros sí se están viendo afectados en España, aunque su impacto es reducido.