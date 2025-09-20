Un ciberataque coordinado contra los aeropuertos de Bruselas, Berlín o Heathrow (Londres) ha paralizado este sábado los sistemas de facturación y embarque en aeropuertos clave de Europa, afectando directamente a los viajeros y generando un caos en esas dos operaciones aéreas.

Según informan las entidades gestoras, el ataque se ha dirigido contra un proveedor externo de servicios tecnológicos compartido por múltiples instalaciones, lo que provocó la interrupción de procesos automatizados como el check-in y el control de pasajeros.

Aunque no se ha atribuido el ciberataque a los aeropuertos a un grupo específico, expertos en ciberseguridad sugieren que podría tratarse de un ransomware o un intento de disrupción estatal, similar a incidentes previos en infraestructuras críticas. Los equipos técnicos trabajan para restaurar los sistemas, pero la recuperación podría extenderse horas o días, recordándonos la vulnerabilidad de las redes digitales en el transporte global.

Entre los más afectados se encuentran el aeropuerto de Bruselas (Zaventem), donde Brussels Airport confirmó el incidente y alertó sobre un «gran impacto en el calendario de vuelos», el Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo y el de Heathrow en Londres. En estos hubs, las operaciones se vieron obligadas a realizarse de forma manual, lo que derivó en colas interminables, retrasos de hasta varias horas y la cancelación de decenas de vuelos programados para el sábado 20 de septiembre.

Heathrow, el más transitado de Europa, ha informado de un «problema técnico en un proveedor externo» que afectó a aerolíneas como British Airways y Lufthansa, exacerbando el desorden en uno de los fines de semana más concurridos del año.

El aeropuerto Berlín-Brandeburgo ha publicado un breve aviso en su web en el que subraya que «debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación». «Trabajamos para una solución rápida», añade.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros de los aeropuertos afectados por el ciberataque verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de desplazarse, y solo acudir si se confirma la operatividad.