Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez ha anunciado este viernes una «ley de amnistía general» para los presos políticos en Venezuela y ha ordenado a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que debata y apruebe la normativa «para favorecer la convivencia en Venezuela».

«Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela», ha expresado Delcy Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

«Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto», dijo la presidenta encargada de Venezuela que está pilotando la transición venezolana por encargo de EEUU. También ha señalado quela decisión ya había sido discutida con el narcodictador Nicolás Maduro antes del 3 de enero, fecha de su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses, según informa el diario venezolano Tal cual en su web.

Se espera que la ley de amnistía para los presos políticos anunciada por Delcy Rodríguez sea aprobada la primera semana de febrero, y beneficiaría en un primer momento a todos los detenidos por razones políticas. Se desconocen los alcances reales de la normativa y si tendrá efectos en la represión que, según han denunciado organismos internacionales, ejerce la administración chavista contra opositores o aquellos que perciba como tales, asegura dicho diario.

(Habrá ampliación)