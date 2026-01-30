Muere Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la madre de Kevin en ‘Solo en casa’, a los 71 años

La actriz canadiense Catherine O’Hara, conocida por interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin McCallister en la icónica saga navideña Solo en casa, ha fallecido a los 71 años, según ha confirmado su representante este viernes 30 de enero. O’Hara ha muerto en su casa de Los Ángeles (California). Nació en Toronto (Canadá). En cambio, vivió gran parte de su vida en Los Ángeles. Estaba casada con Robert W. Welch III, diseñador de producción, director artístico y director de cine y televisión.

O’Hara se destacó por su versatilidad en cine y televisión. Muchos la recuerdan por su papel en la serie de películas protagonizadas por Macaulay Culkin. Su carrera abarcó décadas de actuaciones memorables. Comenzó en Canadá, siendo parte del célebre programa de comedia SCTV (Second City Television), donde demostró su talento para la sátira y el humor absurdo, lo que le permitió consolidarse como una de las comediantes más destacadas de su generación.

En Hollywood, Catherine O’Hara trabajó con directores de renombre como Tim Burton, participando en películas como Beetlejuice y The Nightmare Before Christmas (voz de Sally). Su capacidad para alternar entre la comedia y el drama la convirtió en una intérprete muy apreciada por críticos y público.

El papel de Kate McCallister en Solo en casa (1990) y su secuela Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992) marcó un hito en la cultura popular. Su interpretación de la madre desesperada por encontrar a su hijo olvidado en casa durante la Navidad sigue siendo recordada como un ejemplo de comedia familiar. La combinación de humor, preocupación y amor maternal que transmitía hizo que su personaje se convirtiera en uno de los más entrañables de la saga.

Además de su trabajo en cine, O’Hara tuvo una destacada carrera en televisión y teatro. Su talento le valió múltiples nominaciones y premios, incluyendo reconocimientos en los Emmy Awards por su participación en programas de comedia. También fue reconocida por su capacidad de improvisación y su humor inteligente, rasgos que la hicieron única en la industria del entretenimiento.

Renacimiento en sus 60 años

Catherine O’Hara experimentó un renacimiento profesional en sus 60 años gracias al papel de Moira Rose, una excéntrica y rica convertida en amas de casa en apuros, en la serie canadiense Schitt’s Creek. Protagonizó la comedia junto a Eugene y Dan Levy y Annie Murphy, y ganó su segundo Emmy por este papel, lo que la impulsó a otros proyectos importantes, incluyendo HBO’s The Last of Us y Apple TV’s The Studio, en el que interpretó a una ejecutiva de Hollywood relegada.

Vida personal y legado

Nacida en Toronto, O’Hara se convirtió en una figura muy querida en Los Ángeles, donde en 2021 fue nombrada alcaldesa honoraria de Brentwood. Estaba casada con el diseñador de producción Bo Welch, y le sobreviven sus hijos Matthew y Luke, así como sus hermanos Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O’Hara, Tom O’Hara y Patricia Wallice.

La muerte de Catherine O’Hara deja un vacío en la comedia y el cine familiar. Su legado seguirá vivo en las generaciones que crecieron con sus películas y series, así como en los numerosos actores y comediantes que se inspiraron en su talento. Fans y compañeros han recordado hoy su humor, su carisma y su capacidad de transformar cualquier papel en algo inolvidable.