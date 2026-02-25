El encontronazo entre Elisa Mouliaá y Nacho Abad en directo: «¿Cómo te sientes con lo que me has hecho?»

Elisa Mouliaá ha protagonizado un tenso encontronazo con Nacho Abad en Código 10 (Cuatro), cuando el programa ha conectado con la actriz para hablar sobre la nueva denuncia contra Íñigo Errejón. Mouliaá ha aprovechado la espontaneidad del directo para reprochar al periodista el trato informativo que, a su juicio, ha dado a su caso. «Quiero preguntarte cómo te sientes tú, Nacho, al poner a una víctima como si fuera verdugo».

«Después de lo que me habéis hecho a mí, ninguna víctima puede juntar las fuerzas suficientes para salir a la palestra», ha pronunciado Elisa Mouliaá al referirse a esa nueva denunciante, una actriz famosa cuya identidad se desconoce. Así, Mouliaá ha afeado la conducta de Nacho Abad, a pesar de que el periodista nunca se ha posicionado, sino que ha insistido en el derecho a la presunción de inocencia de Errejón.

Aun así, Elisa Mouliaá lo ha acusado -junto a otros- de «infantilizarla y ridiculizarla», y ha denunciado que en una conexión anterior, en un principio, «iba a hablar del cierre de Instagram» -en alusión a su cuenta en la red social- «cuando en realidad se habló del caso», dado que es este asunto el que en realidad marca la actualidad. «No sé cómo no te da vergüenza», le ha dicho la actriz.

Nacho Abad ha intentado responder en reiteradas ocasiones a la pregunta que le ha planteado Mouliaá, aunque la actriz no se lo ha dejado fácil al pronunciarse siempre por encima. «Siento que cuento la verdad, y cuando la Fiscalía, que es garante de la legalidad…», ha arrancado el periodista, que no ha podido terminar la frase. «La Fiscalía es el Gobierno», ha apuntado Mouliaá.

«¿Quieres decir que Pedro Sánchez ha llamado a la Fiscalía?», ha cuestionado entonces el periodista, para pedir a continuación a su interlocutora que fuera clara: «Si acusas, señala. ¿Quién del Gobierno ha dado la orden de retirar la acusación contra Íñigo Errejón?».

La respuesta de Elisa Mouliaá ha sido inexistente, hasta el momento en el que el presentador ha insistido en ese punto replanteando la pregunta: «¿Tienes sospechas de que el Gobierno ha podido llamar?». Sin querer referirse de manera directa al Ejecutivo, la actriz ha señalado que «la Fiscalía se está saltando su propia doctrina del consentimiento». «La ley del sólo sí es sí es muy clara» a este respecto, ha subrayado.

Para reforzar su argumento, Mouliaá ha comparado el caso con el de Luis Rubiales, «condenado por un pico», aunque ha obviado que ese momento se retransmitió en televisión, por lo que quedó grabado en vídeo.

Nacho Abad a Elisa Mouliaá: «Mi labor es informar»

«La Fiscalía decidió defenderle [a Errejón] y le ha querido salvar el culo, pero el juez le ha procesado», ha defendido la actriz. Ha sido entonces cuando Nacho Abad ha podido pronunciar unas cuantas palabras para recordar que la Fiscalía dijo que los hechos relatados en la denuncia de Elisa Mouliaá contra Errejón no son constitutivos de delito y que aún no está garantizado que el ex portavoz de Sumar vaya a sentarse en el banquillo de los acusados. «Y aunque te manden al banquillo en un juicio, te pueden declarar inocente», ha recalcado. El futuro de Errejón en relación al banquillo depende de la resolución del recurso de apelación que interpuso la defensa, todavía pendiente de la Audiencia Provincial.

Es más, el presentador ha querido dejar claro que «no pone en duda» a la actriz, sino que «el fiscal dice que lo que denuncia no es una agresión sexual». Esto no quiere decir, necesariamente, que la denuncia de Mouliaá sea falsa.

«Ni te juzgo ni te dejo de juzgar. Mi labor es informar», ha sentenciado Nacho Abad. Además, cuando la denunciante ha dicho que «no cree que se atrevan con otra denuncia sobre la mesa» a no sentar a Errejón en el banquillo, el periodista ha recordado que «no se trata de atreverse, sino de lo que es justo». «Se trata de justicia», ha apuntado.