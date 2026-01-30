Illa sale del hospital tras dos semanas ingresado por sufrir osteomielitis púbica

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido este viernes el alta del Hospital Vall d’Hebron tras pasar dos semanas ingresado por una osteomielitis pública. El dirigente político continuará en casa su tratamiento con un sistema de hospitalización domiciliaria.

Illa ingresó el pasado 17 de enero y fue diagnosticado de una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el streptococcus dysgalactiae, que le mantuvo durante cuatro días en la unidad de cuidados intensivos del hospital barcelonés. El presidente catalán fue ingresado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

«Ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico», informó el pasado 20 de enero el Hospital Vall d’Hebron, en referencia al estado de salud de Salvador Illa.

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días, y se prevé que pueda estar unos 15 días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución. El tratamiento que seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores.