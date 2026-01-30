80-76. La moneda le sale cruz al Fibwi en El Plantío

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha caído en El Plantío por 80-76 ante el Grupo Ureta Tizona Burgos en un partido definido por el acierto en el rebote de los locales en las últimas jugadas del partido. Comenzaba el Grupo Ureta Tizona Burgos con una defensa muy agresiva que provocaba un 8-0 de salida que obligaba a Pablo Cano a parar el encuentro. Reaccionaban los mallorquines que se situaban con 13-7 en el marcador. La buena reacción mallorquina quedaba reflejada en el 14-15 favorable para los isleños tras unos momentos de juego en los que además se producía el regreso de Jorge Martínez. Los de Pablo Cano seguían jugando muy serios contando además con el debut de Fallou Niang acabándose el primer cuarto con 18-20 para los mallorquines.

Arrancaba el segundo parcial con buenos momentos para los de Pablo Cano pero el Grupo Ureta Tizona volvía a imprimir la intensidad del inicio y ponía el marcador en 23-22. Una nueva canasta de los locales ponía el partido en 25-22. El mal momento mallorquín, unido a varias decisiones arbitrales protestadas por los visitantes que provocaban una técnica a Osvaldas Matulionis, ponían el marcador en un delicado 31-22 pero reaccionaban los palmesanos liderados por un gran Laron Smith que ponía el duelo en 32-29. Los de Pablo Cano dejaban atrás ese mal momento recuperando su juego intenso con una gran aportación colectiva de todo el equipo provocando pérdidas de los locales que, sin embargo, se ponían 44-40 merced a buenos puntos de Jackson llegándose al descanso con un ajustado 44-41 en el marcador.

El tercer cuarto arrancaba con los dos equipos muy intensos y y con empate a 46 en el marcador. La intensidad era absoluta en la pista y la prueba de ello era la igualdad reinante en el marcador que se situaba en 51-50 a cuatro minutos para el final del cuarto. Los de Pablo Cano seguían jugando un partido muy serio ante un rival muy intenso y Fallou Niang seguía dejando sensaciones más que positivas en su debut aportando puntos y situando a su equipo con 56-59 cerrándose el tercer cuarto con 60-62 en el marcador.

Fallou Niang anotaba de dos para abrir el último parcial poniendo el partido en 60-64 para los mallorquines. Los baleares mantenían la concentración en El Plantío colocándose con 62-66 en el marcador. Se situaba el partido en un favorable 66-71 para los de Pablo Cano a cinco minutos para el final del partido. El partido era tremendamente igualado llegándose a los últimos tres minutos de partido con 73-74 en el marcador y con los dos equipos peleando por lograr la victoria. Los locales se situaban tres arriba con un triple de Terins que obligaba a parar el encuentro a Pablo Cano para buscar soluciones a dos minutos para el final del partido. En el tramo final del encuentro, los mallorquines trataban de igualar el partido pero una falta señalada por los colegiados a Jon Ander Aramburu más que discutida por el Fibwi Mallorca y dos jugadas en las que no pudieron capturar el rebote los baleares dejaron la victoria en Burgos por 80-76.

Tizona Burgos: Jackson (6), Terins (5), Parrado (10), Seoane (8), Brown (9). También jugaron Vilà (4), Gil (11), Huelves (2), Zidek (5), Jofresa (14), Ayoze Alonso (6),

Fibwi Palma: Lysander Bracey (12), Juan Bocca (6), Brian Vázquez (8), Jon Ander Aramburu (8), Pedro Bombino (4), También jugaron Laron Smith (10), Osvaldas Matulionis (3), Aless Scariolo (6), Jorge Martínez (0), Fallou Niang (19).

Parciales: 18-20, 26-21, 16-21, 20-14

Árbitros: Checa Nebot, Rodríguez Fernández y Benavente Parra. Señalaron falta antideportiva a Brown y a Pedro Bombino y falta técnica a Osvaldas Matulionis y a Brian Vázquez.