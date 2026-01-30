Trump da un ultimátum a Irán: o aceptan el acuerdo nuclear o se enfrentan a un ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes 30 de enero que ha dado a Irán un plazo secreto para aceptar un acuerdo nuclear. Washington ha desplegado el Grupo de Ataque del USS Abraham Lincoln en la región ante la posibilidad de un ataque contra el régimen de los ayatolás en Irán. Trump ha asegurado a los periodistas desde el despacho oval que el plazo ya ha sido comunicado directamente a Teherán, aunque no ha revelado cuándo expira ni los detalles exactos: «Sólo ellos lo saben con certeza», ha afirmado el presidente de Estados Unidos. Trump ha sido claro en su ultimátum a Irán: o aceptan el acuerdo nuclear o se enfrentan a un ataque.

Las declaraciones de Trump se han producido después de que el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, advirtiera a Washington ante un potencial ataque de Estados Unidos provocará un conflicto en toda la región: «El alcance de la guerra se extenderá sin duda por toda la región. Desde el régimen sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses, todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones».

El presidente de Estados Unidos ha reiterado su «aprecio» por la supuesta cancelación de más de 800 ejecuciones de manifestantes contra el régimen de los ayatolás en Irán, un anuncio que Teherán no ha confirmado. Trump había amenazado previamente con intervenir si se ejecutaban estos presos, y se estima que Irán ha matado a miles de personas en el contexto de las protestas recientes. La situación en el país es crítica: se estima que las fuerzas del régimen han matado a más de 30.000 personas en el contexto de las protestas contra el régimen de los ayatolás, en una de las represiones más sangrientas de las últimas décadas.

Trump ha descrito además el movimiento de fuerzas estadounidenses hacia la región como parte de una «gran armada flotilla» rumbo al Golfo Pérsico. Sobre un posible retroceso de las tropas, el presidente se mostró ambiguo: «Tienen que flotar en algún lugar. Bien podrían flotar cerca de Irán», ha señalado.

Según la Casa Blanca, cualquier acuerdo nuclear con Irán debería incluir:

Prohibición de enriquecimiento de uranio en el país.

de uranio en el país. Retiro del uranio ya enriquecido de Irán .

. Límite al arsenal de misiles de largo alcance del país.

Reducción del apoyo iraní a grupos terroristas en la región, como por ejemplo los grupos terroristas Hezbolá, asentados en el sur del Líbano, o Hamás, en la Franja de Gaza.

Estas condiciones han sido rechazadas por Teherán, que asegura que no aceptará compromisos sobre misiles ni sobre su apoyo a aliados regionales.

Ante la escalada, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha intervenido, comunicándose por teléfono con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian. Erdogan ha expresado que Turquía está dispuesta a mediar para «rebajar las tensiones y resolver los problemas» entre Washington y Teherán, en un intento de evitar un conflicto militar en el Golfo Pérsico.

Trump, por su parte, mantiene un discurso ambiguo pero firme: «Esperemos hacer un acuerdo. Si lo hacemos, bien. Si no lo hacemos, veremos qué pasa», afirmó, dejando abierta la puerta a la acción militar si Irán no cede a sus demandas.